檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患

馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診患者，還能協助急診室，及時做傷患的移轉

檳城中央醫院的B樓，有多個專科診所，每天約2000位病人前來就醫，是全院最繁忙的其中一個區域。但停車場偏遠，病人停車後再到診間的路程有點遠。

檳城中央醫院院長 吳乾光：「我們的全部的專科的診所，全部在我們主要的Block B，我們專科的診所，每天大概有2000位病人，會到來接受治療，如果他們是駕車來，停車在我們的那個多層停車場，那個停車場會離我們的，主要的專科診所會比較遠，大概差不多要500公尺這樣遠。」

為了減輕病人的不便，慈濟伸出援手，捐贈了一台接駁車，用於接送民眾，改善醫院的交通動線。

醫院管理服務首席助理主任 安碧卡：「所以我們會安排人員，特別是服務民眾，從多層停車場到B樓的大廳，或從B樓大廳到多層停車場，有時候急診室，也需要運送很多人員，那麼上載和卸載都需要時間，所以這台接駁車，真的對我們很有幫助。」

檳城中央醫院巡查員委員會長期協助醫院提升設施，希望讓病人獲得更好的照顧。主席戴良成透過慈濟志工駱榮偉，將需求轉達慈濟，希望為民眾爭取更便利的醫療環境。

醫院巡查員委員會主席 拿督戴良成：「中央醫院不是沒有撥款，但是這個撥款通常都是用在，購買儀器和藥物方面，所以對於這些撥款，有時會常常不夠用，所以我們作為中央醫院的，巡查員的委員會，儘量去幫助中央醫院，提升各種的設施和裝置，來提升中央醫院的服務，來提供給病人多一些方便，多一些更好的服務。」

2021年，馬來西亞經歷嚴峻的疫情考驗，醫療體系瀕臨崩潰，慈濟捐贈了許多醫療器材給檳城中央醫院，支援醫護人員搶救生命，這一分善的因緣，一路延續。

