檳城半導體產業群聚 議長接受中央社訪問 (圖)

馬來西亞檳城有「東方矽谷」美譽，逾50年發展成為大馬半導體產業基地。檳城立法議會議長劉子健告訴

中央社，封裝與測試是檳城的強項，設計部分則占小比例，中後段成熟後，就應「往前延伸」。

中央社記者吳昇鴻檳城攝 114年12月22日

