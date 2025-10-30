檳城地球節市集 鼓勵環保不留垃圾

馬來西亞「第三屆檳城地球節」，三天活動主題為「漣漪、小行動、大影響」。慈濟檳城團隊展區呈現的是「藍海守護聯盟」，主辦單位今年也實施「無垃圾桶市集」，以藝術方式促使民眾正視垃圾問題。

海底撈，撈了什麼？ 牆面上掛的，全部來自現在的海洋。第三屆檳城地球節的慈濟展區，由峇六拜慈濟幼兒園校友親子人文班師生策畫，邀請民眾進入「藍海守護聯盟」。

Grow市集創辦人 朱凱伊：「可以看到市集裡很豐富，做保育工作 森林 海洋的朋友，都會聚在這個地球節的這個地點，在邀請慈濟時 ，覺得慈濟在環保教育做得非常棒 。」

民眾 黃智宏：「我們玩這些遊戲，可以讓我們更了解，到底我們丟的東西，會影響海洋有多大的傷害，然後我才發現到，原來救動物這些，不是一件很容易的事情啊。」

民眾 柯震昇：「我就明白，如果亂丟垃圾進海裡面，有什麼後果，如果出去買東西可以跟店員說，不需要一次性的塑料袋。」

這一屆的主辦單位 Grow市集，大膽執行「無垃圾桶市集」的想法，讓民眾直接面對自己產生的垃圾，醒覺到垃圾最終將遠赴數十公里外的垃圾掩埋場、甚至流入海洋、又透過食物鏈回到人體。

Grow市集創辦人 朱凱伊：「我們希望更多市集，在外面舉辦的時候 也可以看到說，其實有一個很瘋狂的市集，沒有垃圾桶 它也做得成，不是用積極或強逼的方式，去讓大家進行 而是用，一個很溫和 很藝術 很開心，很有意義的事情的方式去進行。」

第三屆檳城地球節主題「漣漪、小行動、大影響」，在藝術媒介中，努力喚醒參與者對地球及環境保護的覺知。

