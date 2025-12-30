檳城慈濟人文學校 結業生在愛中成長

馬來西亞檳城的慈濟人文學校，在靜思堂為16位慈幼和19位慈少舉辦結業典禮，為他們的學習旅程畫下句點，期許他們保持正信正念，持續成長。

慈濟人文學校在靜思堂舉辦結業典禮，圓滿小學和中學畢業的慈幼和慈少這階段的學習之旅。

志工 劉康文：「我希望他們可以帶著善良和愛，繼續前行，無論在往後的日子裡，遇到什麼困難也好，都可以保持著，現在最單純的一顆心，然後將愛撒播到每一個地方去。」

慈濟志工 羅佩琴：「希望把這個結緣品，我們對他的愛和關愛，就是用在結緣品，送給他們最好的禮物，而且也是這種，這些孩子讓我有那種推動力，一直在做這個，堅持在這個結緣品方面。」

慈幼慈少和家長用心準備表演、回顧學習歷程、分享心得與奉茶儀式，都表達了感恩與成長的喜悅。

人文學校學生 李雨諼：「看到這個紀念冊的時候，感覺有點捨不得，也是很感動，因為看到裡面有我從小到大的照片，我也是很感謝師姑師伯以前，從小到大 在記錄著我的點點滴滴。」

人文學校家長 馬瑮株：「在看這本紀念冊的時候，就感覺到 時間過得很快，一眨眼 孩子從小孩就這樣子長大，然後直到今天她可以自立自主，是我最安慰的地方。」

人文學校學生 林溢紳：「最大的改變就是我本來脾氣不好的，但是加入了之後，我的脾氣有得到改善，也了解如何去善待他人，就如同善待自己一樣，尊重父母 孝順父母，尊重長輩 尊師重道。」

在慈濟人文的滋養下，學生們保持正信正念，讓愛循環。

