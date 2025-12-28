檳城慈濟長照中心 日本文化沉浸式體驗

檳城慈濟長照中心特別為長者安排日本文化體驗活動，透過摺紙青蛙、試穿和服與學跳傳統舞蹈，讓長者近距離感受日本習俗與文化之美。這場活動因長照中心美術老師牽線促成，她得知日籍友人有意行善，便推薦長照中心作為付出的場域，邀請他們前來帶領文化體驗，為長者帶來滿滿歡樂與溫暖。

摺紙青蛙，穿和服，跳傳統舞蹈，檳城慈濟長照中心的長者正在體驗日本文化，不出國就能感受日本習俗。

長照中心協調員 陳培昇：「其實長者也未必有機會，去到日本旅遊， 尤其是他們現在年紀大了， 行動也有一些不方便， 走了那麼久 那麼長的路， 與其是這樣， 也很感恩可以把這個活動，帶到我們的長照中心裡面， 讓他們可以直接地在這邊， 活動的時候直接體驗，日本服裝的一個感受， 尤其是 甚至有一些人講， 我沒有去過日本， 但是今天可以認識日本文化。」

廣告 廣告

這一次日本文化體驗，是長照中心美術老師的牽引，為了實現日籍朋友行善的心願，鼓勵他們前來中心教導長者日本習俗，帶來歡樂之餘也有所學習。

長者 羅錦蓮：「因為也是第一次摺紙青蛙， 以前沒有摺過， 所以就覺得很開心， 而且也跟日本老師有交流， 也是很開心 很高興。」

慈濟志工 王秀燕：「我覺得是很熱， 因為我們裡面還穿自己的制服， 再穿這個 所以就覺得很熱， 不過很喜歡 ，剛才一起跳他們的日本的農耕舞， 好像是農耕舞來的。」

將日本文化帶進長照中心，讓長者有機會體驗日本習俗，為他們留下開心的回憶。

更多 大愛新聞 報導：

吉隆坡慈濟學校 溫馨畢典親師共成就

擘畫教育志業願景 馬國教職員共精進

