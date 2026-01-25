檳城新江小學歲末祝福 跨族裔愛無異
檳城慈濟志工在各區校園舉辦歲末祝福，其中一站包括新江小學，面對包含三大民族的學生，志工要啟發他們心中善念，同等關愛眾生，也祝願眾人平安喜樂。
檳城慈濟志工將一年一度的歲末祝福帶入校園，其中一站就來到新江小學，要啟發學生的正信正念。
慈濟志工 黃詩琳：「我覺得整個(歲末祝福)，都會有屬於它的連貫性，那我覺得每一個，都會有小孩可以學到的地方，最重要的 我覺得裡面，強調了許多的愛心，然後不分種族，剛好我覺得特別適合新江，因為新江有很多不同種族的小孩。」
通過大藏經影片，愛在滿納海繪本故事和一家人手語演繹，感受點滴善念的力量，大愛不分你我。
新江小學副校長 馮淇蔚：「歲末祝福有播放很多影片，讓小孩子認識到現今的社會，原來有這麼多需要協助的同學 。」
校園歲末祝福，祈願新一年平安吉祥。
更多 大愛新聞 報導：
立百病毒再現！1999年大馬疫情血淚歷史
虔誠祈禱發好願 願慧命增長天下祥和
