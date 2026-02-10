檳城歲末發放 照顧戶圍爐享溫馨

農曆春節快到了，有華人的地方，就會有年味，提前分享過節喜悅，慈濟馬來西亞分會，一年一度的歲末發放，邀請三百多位照顧戶來圍爐，志工也動員了兩百多位，賓客比，幾乎快達到一比一，現場就像一個大家庭一樣。

打從心底的歡喜，照顧戶與志工相聚檳城靜思堂，參加歲末發放。聲音慈濟志工 周桂蓉：「我覺得這一刻有一種大團圓，大合心的感覺。」

圍桌用餐，素食火鍋熱呼呼，農曆過年前，格外溫馨。慈濟照顧戶伍媚秀：「因為我每天都是一個人在家，所以我看到這麼多人一起吃，我很開心 好像有家的溫暖。」

志工黃振寶：「大多數是孤老 貧窮的，可能他們一生 人也沒有感覺到，有這種圍爐的氣氛跟溫暖，在這裡又看到很多志工，在陪伴著這些照顧戶，覺得他們都很高興 都很感恩。」

陳素瑄帶著大夥唱著新年歌曲，笑聲盈盈、充滿喜樂。一連兩場歲末發放，來自威省與檳城的照顧戶，領著新春禮包、滿載祝福。慈濟照顧戶黃進耀：「很高興來到這裡，你們慈濟一路以來都很幫忙我，我也很感謝你們，每一年都有來這邊，像回家來 過年啊。」

慈濟照顧戶余亦森：「慈濟也幫我不少忙，就是從經濟方面 教育方面，希望我畢業過後，將來我可以用這分愛心，去擴散到那些有難的人 ，就是很需要幫忙的人。」

活動尾聲，眾人虔誠祈禱，人人心安，共同歸向人間至善的溫暖力量。

