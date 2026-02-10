檳城歲末發放 照顧戶圍爐享溫馨
農曆春節快到了，有華人的地方，就會有年味，提前分享過節喜悅，慈濟馬來西亞分會，一年一度的歲末發放，邀請三百多位照顧戶來圍爐，志工也動員了兩百多位，賓客比，幾乎快達到一比一，現場就像一個大家庭一樣。
打從心底的歡喜，照顧戶與志工相聚檳城靜思堂，參加歲末發放。聲音慈濟志工 周桂蓉：「我覺得這一刻有一種大團圓，大合心的感覺。」
圍桌用餐，素食火鍋熱呼呼，農曆過年前，格外溫馨。慈濟照顧戶伍媚秀：「因為我每天都是一個人在家，所以我看到這麼多人一起吃，我很開心 好像有家的溫暖。」
志工黃振寶：「大多數是孤老 貧窮的，可能他們一生 人也沒有感覺到，有這種圍爐的氣氛跟溫暖，在這裡又看到很多志工，在陪伴著這些照顧戶，覺得他們都很高興 都很感恩。」
陳素瑄帶著大夥唱著新年歌曲，笑聲盈盈、充滿喜樂。一連兩場歲末發放，來自威省與檳城的照顧戶，領著新春禮包、滿載祝福。慈濟照顧戶黃進耀：「很高興來到這裡，你們慈濟一路以來都很幫忙我，我也很感謝你們，每一年都有來這邊，像回家來 過年啊。」
慈濟照顧戶余亦森：「慈濟也幫我不少忙，就是從經濟方面 教育方面，希望我畢業過後，將來我可以用這分愛心，去擴散到那些有難的人 ，就是很需要幫忙的人。」
活動尾聲，眾人虔誠祈禱，人人心安，共同歸向人間至善的溫暖力量。
更多 大愛新聞 報導：
感恩教職員辛勞 檳城志工送福緣珍粥
AI更有愛！慈大親善劇團到吉打
其他人也在看
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
高金素梅遭搜索！羅智強扯「民主寒冬」 黃帝穎曝司法實務嗆：簡直法盲
無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
中國再爆衝突，《我的英雄學院》Coser遭攻擊，施暴者被警方讚「見義勇為」
中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」
「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導今（8）日上午一段行車紀錄器畫面在網路流傳，一名男子從關渡大橋跳下，畫面引發民眾議論。警方說明，事件發生於上午9時38分，新北市關渡大橋八里端，當時員警追查一輛疑似交通違規自小客車，過程中副駕駛座乘客突然下車逃逸，徒步跑向橋上自行車道。警方立即追緝，並在自行車引道將人控制。經查，50歲鄭姓男子為妨害秩序案件嫌疑人，警詢後依法解送士林地方法院偵辦。今早有網友在社群平台分享一段行車紀錄器畫面，內容顯示一名男子突然從關渡大橋一側跳下去，影片流出後，引來網友熱議。部分觀看者直呼驚險，但也有人指出，該路段下方實際為緩坡草地，並非高落差區域。警方隨後說明，事件發生於今日上午9時38分，新北市關渡大橋八里端一帶。當時員警正在追查一輛涉及交通違規的自小客車，沿途尾隨過程中，副駕駛座乘客突然自行下車逃離，並朝橋上的自行車與行人通道方向奔跑。警方立即徒步追趕，最終在自行車引道附近將人攔下並控制行動。經查證，該名50歲鄭姓男子為妨害秩序案件的嫌疑人，並非單純交通違規人士。警方完成初步警詢後，依相關程序將鄭男移送士林地方法院偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人 更多民視新聞報導請辭監察院長獲准！陳菊住院養病中 賴清德今低調赴高醫探視李貞秀國籍爭議續燒！民進黨：公職不得有雙重國籍「沒模糊空間」行政院投入819.6億 強化弱勢兒童照護
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
2026過年上班薪水怎麼算？哪天能領雙倍？春節出勤加班費一次看
對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。過年上......詳全文
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。 原始連結
連鎖賣場接連遭竊! 疑同一人犯案 將贓物上網販售
南部中心／劉尹淳、鄧山田 高雄市報導高雄市刑大日前偵辦轄內竊盜案時，發現一間連鎖賣場連續遭竊，進一步追查更發現，疑似都是同一名宋姓男子所為，宋男偷遍高雄、台南、台中，共犯下14起竊盜案，害店家損失近百萬元，接著他還把贓物放上網路販賣，等於不花一毛錢，還額外賺取贓款。員警搜證完見時機成熟，到宋嫌位在台南的租屋處破門逮人，當場查獲大量的化妝品精華液、刮鬍刀、洗髮精等，以及5200元贓款。（圖／翻攝畫面）畫面中，黑色上衣的男子，在陳列櫃前蹲下，拿了一罐商品後，居然直接往後背包裡塞，接著到另外一間門市，也如法炮製，以相同的手法偷竊。之所以發現男子偷竊行為，是因高雄市刑大，日前針對轄區的竊盜案進行調查，發現一間連鎖賣場連續遭竊，架上的商品時常不翼而飛，深入追查鎖定一名宋姓男子涉有重嫌。宋嫌利用在網路開設賣場，簡介聲稱經營超過9年，五千則以上評價，保有五顆星，藉以取信顧客，等到有人下單，他就到連鎖賣場偷商品。（圖／翻攝畫面）警方一查，發現37歲的宋姓男子，不只在高雄犯下5起竊盜案，台南、台中也有犯案足跡，員警搜證完見時機成熟，到宋嫌位在台南的租屋處破門逮人，當場查獲大量的化妝品精華液、刮鬍刀、洗髮精等，以及5200元贓款。高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬表示，經深入清查，犯嫌行竊足跡遍及中南部，受害商家十數家，商家總計損失近百萬元。偷來的商品，價格從幾百元到上千元都有，原來宋嫌利用在網路開設賣場，簡介聲稱經營超過9年，五千則以上評價，保有五顆星，藉以取信顧客，等到有人下單，他就到連鎖賣場偷商品，接著放上網路轉賣，等於根本沒花一毛錢，還額外賺取贓款。高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬表示，竊嫌犯案前會搭乘火車換乘計程車，再步行繞行巷弄小路，犯案後也是先徒步繞行巷弄小路後，再行搭乘計程車逃逸，刻意製造多處斷點，企圖藉以規避警方查緝。以為神不知鬼不覺，但犯案手法全被錄下，這下宋嫌不僅被依竊盜罪送辦，警方也要針對賣場的販售明細，擴大追查。原文出處：連鎖賣場接連遭竊！疑同一人犯案 還將贓物上網販售賺贓款 更多民視新聞報導女子家中遭竊急報警 小偷不拿金項鍊「反拆走1物」她笑：太不專業一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元高雄左楠議員選情有變！民進黨帥氣新秀退選 薛兆基也宣布退黨
護理師不滿遭逼跨科支援、國假上班 高醫：醫療不中斷是社會責任
春節前夕，高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日上午召開記者會，指控高醫長期以人力不足為由，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日上班，呼籲應尊重勞工權益，勿罔顧病人安全。高醫則駁斥工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任，同時也依法依規給付並提供
女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"
中部中心/張家維 南投報導南投北港溪峽谷景致壯麗，不過因為沿途常有落石，管理單位公告禁止進入，不過8日下午，有女子和朋友闖入探訪，不慎被落石砸中頭部，當場血流如注，消防報獲趕緊抵達現場，將人送往醫院救治。女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"(圖/民眾提供)消防人員，十萬火急，衝往峽谷，因為獲報有女子被落石砸中，鮮血直流，滿臉都是血。女子前額，出現大約10公分撕裂傷，表情痛苦，躺在擔架上，一動也不動，生命跡象微弱，消防人員趕緊替她加壓止血，並且保暖，送往醫院救治。峽谷便道入口貼有公告禁止遊客進入 58歲王姓女子卻在8日下午闖入(圖/民視新聞)女子被落石砸中地點，在南投仁愛鄉，惠蓀林場附近的北港溪峽谷，因為沿途常有落石，路況不佳，峽谷便道入口，貼有公告，禁止遊客進入，不過58歲王姓女子，8日下午兩點多，卻和朋友闖入賞景，不慎被落石砸中。北港溪峽谷長期存在落石風險救援也不易 民眾冒險闖入發生驚悚意外掛彩(圖/民視新聞)北港溪峽谷，因為有溫泉秘境，在這幾年爆紅，不過因為屬於破碎岩層地質，地勢陡峭，長期存在落石風險，救援也不易，這回民眾冒險闖入，發生驚悚意外掛彩，得不償失。原文出處：女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流" 更多民視新聞報導三立採訪車撞進彰化銀行內 10人輕重傷完整名單曝光！台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭?入口急關閉
北投湯屋2死悲劇時間軸曝！交往20多年同天亡 20歲兒悲痛認父母雙屍
台北市北投一間溫泉旅館8日傳出男女2死命案，兩人是一對情侶，其中郭姓女子泡湯時疑似因不明原因陳屍浴池內；46歲李姓員工見到郭女身亡，急著拉人施救時情緒崩潰、身體不適倒臥池外，送醫不治。兩人共同育有的兒子9日抵殯儀館，神情相當哀傷。
空軍飛指部女士官 涉偽造長官用印下場出爐
空軍飛指部楊姓女士官，涉嫌偽造連上長官印章，在「衛哨值勤暨攜槍人員資審名冊」用印，被地院依偽造文書罪判刑1年2月，她不服上訴被高等法院高雄分判決駁回。 據了解，被告楊女為屏東縣空軍防空暨飛彈指揮部第502營第3連下士。2022年1月2日上午，她到攝影刻印社，涉嫌偽造胡姓營長、藍姓輔導長官章。同年6月
深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商 出拳暴打路人
台中市北區驚傳隨機攻擊！昨（7）日深夜11時許，有名男子疑似喝酒醉後變身「浩克」，渾身酒氣的在青島路二段上大鬧，不僅突然伸手抱住路人，還闖入超商內出拳暴打另名男子，讓其他同行友人嚇得報警。警方趕抵時雙方衝突已平息，立即對酒醉男子進行保護管束並帶返所，後續2名遭攻擊及辱罵的男子也表示，將對酒醉男提出告訴，警方依傷害及妨害名譽等罪嫌將酒醉男移送偵辦。
上億毒品埋公園埋山區！破最大埋包販毒案
警方破獲全台最大「毒品埋包」販毒集團。黑幫聯手，從越南走私毒品後，埋到山區製造斷點，再由共犯挖出來分裝加工，等顧客下單，再一步步埋到市區公園，要顧客自己挖出來。警方共逮到16人，查獲的毒品，市價超過一億元。 #毒品埋包#公園#販毒案
犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」
社會中心／馬聖傑、洪國凱、吳培嘉 新北市報導新北市五股地區，發生超商搶案！週日晚間，一名男子手拿一把35公分長的西瓜刀，走進超商，就要店員把錢交出來，犯案時間不到兩分鐘，他得手三萬元之後，先到朋友開的美容院變裝，再搭小黃逃逸！最後，不知道是良心過意不去，還是覺得法網難逃，路上看見警車，主動投案。員警vs.嫌犯：「你身上有什麼東西，我看一下，錢啦都錢啦，我看一下啦，沒藏東西啦。」持刀搶超商的嫌犯，逃到一半，看到路邊有巡邏員警，下車後主動投案，馬上被搜身！時間倒回四小時前。目擊民眾，拍下嫌犯犯案後，左手拿著西瓜刀、右手拿著袋子，大搖大擺走在路上！監視器還拍到，他疑似怕被發現，還小跑步穿越馬路，他犯案後不是馬上回家，而是來到朋友開的美容院。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後，是步行來到這間，由他朋友所開的美髮院，他先來到這邊換裝，之後又想把搶來的錢交給對方，對方拒絕之後，他再搭乘小黃逃逸。」美容院老闆娘：「一萬塊而已啦，他沒正常上班沒飯吃借他錢吃飯。」原來就是欠美容院老闆娘一萬元！週日晚上八點多，36歲張姓嫌犯，喝酒壯膽後，手持35公分西瓜刀，闖入新北五股某連鎖超商，持刀揮舞，大喊我不會殺你們，自行拿取收銀機內的鈔票，犯案時間不到兩分鐘！他走投無路，也發現早被警方鎖定，從朋友開的美容院離開後，搭小黃看到巡邏警車，於是投案自稱得手3萬元，坐計程車花1千，買檳榔吃東西花200，四小時內被逮。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）蘆洲分局偵查隊隊長謝志和：「本分局專案小組，於案發四小時內逮獲犯嫌，並向新北地檢聲請拘票，全案依強盜罪移送新北地檢偵辦，並將建請羈押。」欠錢還不了錢，竟然持刀搶超商！背後是不是還有其他犯案目的？警方都還得追查。原文出處：犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」 更多民視新聞報導宜蘭三層樓民宅深夜惡火 2名房客受困身亡北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍