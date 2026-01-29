檳城直落巴巷安親班 用教育帶來希望

馬來西亞檳城，直落巴巷安親班，守護在地孩子的學習歷程，用教育帶來希望。

依山傍海的村落「直落巴巷」，孩子以勞作表現心目中的樣貌。慈濟直落巴巷專案所設立的安親班，2025年底，舉辦了第三屆結業禮。

直落巴巷安親班學生 蕾莎：「我喜歡像結業禮這樣的活動，因為可以跳舞。」

直落巴巷安親班學生 阿曼達：「我從小就在這裡長大，到現在還在這裡，我很喜歡在這裡學習，因為這裡的老師和同學都很友善。」

老師與同學的友善，幾乎是每一位孩子最重要的心得與感謝。

直落巴巷安親班學生 莫哈末迪尼：「在這之前我很害羞，來安親班之後，我不會害羞了，我會勇於跟朋友們，老師們說話，我要感謝老師們教我A到Z，謝謝。」

直落巴巷安親班學生 諾凱莎拉：「以前我沒有朋友，來安親班之後，我交了很多朋友，每次來到這裡，我都會和朋友一起做功課。」

直落巴巷安親班學生 阿努凱莎拉：「以前我不獨立，現在我可以照顧自己了。」

直落巴巷縣長「沙飛洛」長期關注慈濟在地方的付出，也期望未來持續攜手同行。

直落巴巷縣長 沙飛洛：「直落巴巷安親班在慈濟的管理下，不只是教育孩子，而是塑造孩子，好的品格，重要的是孩子的行為舉止，以及內在的價值。」

結業，只是學習旅程的一個頓點，下學年的開始，還有更進一步的知識與品德的增長。

