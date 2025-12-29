檳城親子成長營 讓心靠近讓愛成長

慈濟馬來西亞分會的教育志業入校園團隊，在檳城靜思堂舉辦兩天的親子成長營，主題是「童心.同心_讓心靠近、讓愛成長」。學員是小學四五六年級的學生和家長，這個階段，可以看到小學生正培養出領導能力、與家長的互動會漸漸加入當朋友的感覺。

認出父母的手、認知自己的擁有，檳城慈濟親子成長營，讓心靠近、讓愛成長。

親子營學員 伍杏恩：「這活動是休閒了 考完試了，花我們的時間在有用的東西，可以讓我們懂得珍惜一切我們有的。」

家長 邱碧美：「今天也發覺到孩子，尤其早上那個領導的活動，發覺到孩子長大了 他還可以領導我。」

孩子在小學四五六年級的階段，是許多父母，學習與他們當朋友的起點。

家長 馬美珊：「我們對她是有信心，所以她必須要對自己有信心，我們是一家人，什麼東西都可以聊，我們是妳的聆聽者。」

孩子學會感恩與關懷他人、家長增加傾聽、相互理解，和諧的家庭，同心經營。

