檳城靜思堂誌喜 環保站啟用菩薩招生

為了減緩暖化，降低環境衝擊，是慈濟環保站存在的意義。在馬來西亞檳城靜思堂，剛落成啟用1個多月的環保站，肩負起淨化社區，邀集善種，勤耕福田的凝聚地。

各類回收物用紅繩串起來，變成剪綵帶，格外別出心裁，這天是檳城靜思堂環保站的啟用儀式。

慈濟志工 林炎煌：「發現到很多社區，尤其是有環保站的社區，他們的新進菩薩就會很多，然後我們大家就覺得說，為什麼我們不就把我們，靜思堂的環保站，好好地組織起來。」

慈濟志工 吳惠淑：「在菩薩招生方面，我們感受到，有前所未有的那種動力，因為有幾位菩薩來參與，我們的環保站過後，他們都說，下次我要再來。」

慈濟志工 張瑂時：「大德(民眾)拿回收物來的時候，我們可以跟他互動，然後我們就會邀他過來，而且也教他們怎樣分類。」

除了分類回收物，環保站也發揮日照中心的功能，讓長者能走出家門，多社交、動腦也活動筋骨。

慈濟志工 邱潔耀：「附近的志工都是年長了，身體比較沒有像從前這樣有力，還是可以繼續在慈濟，繼續付出到最後一分鐘。」

民眾 林玉英：「慈濟(環保)我做習慣了，我在那邊(環保站)做習慣了，早上五點起來做到現在。」

檳城靜思堂環保站正式成立，期許帶動社區環保生活化，接引更多菩薩為愛護大地出一分力。

