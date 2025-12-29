檳州珍珠志工團 家訪關懷主動出擊

馬來西亞檳州珍珠志工團2024年12月成立，已有超過200人加入，透過家訪找出需要幫助的家庭，提供資料給相關單位。最近，慈濟受邀為20名斯里德里瑪區的新發意志工，分享家訪的經驗，讓團隊服務更專業，更到位。

檳州政府在2024年12月底推介珍珠志工團，斯里德里瑪社區20位新進志工成功通過面試，頒發志工外套，象徵正式踏上服務的道路。

檳州行政議員 林秀琴：「如果他們有註冊跟JKM(福利局)的話，我們知道他們是誰，我是希望就是我們的珍珠志工團，可以主動出擊，主動去找到他們，然後我們獻出我們的愛心。」

廣告 廣告

家庭主婦、退休人士，甚至專業人士，議員們都歡迎他們加入，共同組成一支可靠的、持續性的志工團。

志工 諾麗拉蘇克瑪：「我是家庭主婦 我很有興趣，我們幫助有需要的人，我們會開心 也很滿足。」

分享會也邀請慈濟團隊，分享多年投身慈善的經驗，讓新進志工學習如何應對家訪及不同的個案。

聲音 檳州州議員 陳匯萍：「跟慈濟配合絕對是一個，很對的選擇，就跟他們分享一下，當他們要去做家訪的時候，是有什麼必須要注意的，什麼話可以說 什麼話不可以說，以便讓我們的志工 有這一類的知識。」

政府議員也組織鄰裡互助網絡，激起更多人加入善的行列。

慈濟志工 周桂蓉：「有這種志工 左鄰右舍這樣，就敲敲門 打打招呼，然後就會讓人家感覺到，這個社會是有愛的，所以我們希望是越來越多人能夠，激起這個善念 起這個善心。」

珍珠志工團的成立，象徵政府與社區攜手合作，讓有限的公共資源，透過無限的民間力量獲得延伸，也讓弱勢家庭感受到更溫暖的支持。

更多 大愛新聞 報導：

《無量義再現》觸事會理法入心行

新山支會30周年 清淨.大愛.無量義再度登台

