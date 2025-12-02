檳榔專法卡關 衛福部：尚在溝通

▲衛福部次長莊人祥提到，檳榔健康危害防制法草案去年正式預告，但正式公告時間較難預估。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 《檳榔健康危害防制法》草案去年正式預告，內容要求檳榔攤登錄、也限制遊覽車等列為禁檳場所，引發反彈；而監委要求今年須上路。衛福部次長莊人祥表示，預告後蒐集400多件的意見，因此還在進行行政程序的溝通中，主要會以防止未成年及孕婦的危害。口腔司司長張雍敏則說，上路時程較難預估，會努力取得共識並溝通。

經國際癌症中心（IARC）證實，檳榔為一級致癌物，不論有無添加紅白灰等配料，長期嚼用會造成口腔黏膜發炎與纖維化，最終可能癌化形成口腔癌。

為降低檳榔對國民健康危害，衛福部邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」，提升國人檳榔對健康危害意識，並研擬《檳榔健康危害防制法》，提醒有嚼檳、吸菸或飲酒的民眾，每2年定期接受口腔癌篩檢服務，以早期發現、早期治療。

在檳榔健康危害防制法部分，莊人祥表示，預告目前收集到4000多件的意見，針對行政程序尚在溝通，內容是以防止未成年人及孕婦危害為主，但也不要傷害其生計，已取得部分的初步共識。

張雍敏強調，會以最快時間進行，溝通上也有找檳榔相關團體，同時跨部會溝通等，完成行政程序後會再跟大家報告。只是預計的時程較難說明，會努力取得共識。

不過，據最新全國資料，台灣男性口腔癌發生率已自102年的41.47／十萬人降至113年的40.03，顯示前端預防略見成效；然而死亡率已連5年停留在每十萬人約8.5；113 年死亡人數仍達到3687人、居十大癌症死因第6位，整體防治成果未見同步改善。

▲衛福部邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」。（圖／記者張乃文攝）

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟工作小組成員莊麗真指出，透過調查發現3大警訊，包括區域風險的熱區持續存在，死亡率最高縣市為台東(19.8)、嘉義縣(17.8)及屏東(14.6)。發生率最高則是屏東及南投。

另外，呈現異常的是基隆市。莊麗真提到，基隆嚼檳率僅4%，但死亡率高達9.3，且已經連4年攀升，顯示可能存在晚期確診、就醫延遲等結構性問題。

國立東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲認為，檳榔與口腔癌防治是勞工居多，不應僅是宣導及篩檢，應強化教育戒除、訂定法律，不要因為嚼食率下降而輕忽。

