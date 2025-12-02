檳榔專法暫無上路時間表 莊人祥：持續溝通

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）檳榔專法草案預告期滿後再無下文，衛福部次長莊人祥今天表示，期間收到4000多則意見，現在仍持續與相關團體溝通中，已取得部分初步共識，何時上路暫時沒有時間表。

每年12月3日是「檳榔防制日」，台灣檳癌防制聯盟今天召開「114年縣市口腔癌防制力調查」記者會。聯盟工作小組成員莊麗真簡報說明，今年除金門縣沒有參加外，共有21個縣市參與調查。

莊麗真指出，各縣市雖普遍達成中央設定的口腔癌篩檢目標，但陽性個案追蹤完成率平均僅76%，戒檳成功率約3成，兩項指標皆未達理想水準，呈現地方執行端落差。

莊麗真並以全國資料說明，台灣男性口腔癌發生率自民國102年的每十萬人41.47降至113年的每十萬人40.03，顯示前端預防略見成效；然而死亡率已連續5年停留在每十萬人約8.5，113年死亡人數仍達3687人、居10大癌症死因第6位，顯見整體防制成果未同步改善。

衛生福利部次長莊人祥致詞表示，衛福部提出「檳榔健康危害防制法（草案）」，希望強化對未成年、孕婦的健康危害防制，另外也結合各部會資源，盼提升未成年及高風險族群的識能，透過衛教等管道，加強對檳榔與口腔癌防制的工作成效，但因為涉及農業、勞動、經濟等社會各層面議題，還需持續溝通。

對於草案目前進度，莊人祥會後接受媒體聯訪時說明，衛福部去年預告制定草案，期間收到4000多則意見，目前還在持續與相關團體溝通階段，包括從業人員、場所部分等，主要是防止對未成年、孕婦的危害，並不是要傷害業者生計，已有取得部分「諒解」，何時上路暫無時間表，「如果可以當然也是希望盡快」。

調查小組召集人、東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲簡報強調，檳榔有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，粗纖維更會傷害口腔黏膜，因此沒有所謂「健康嚼檳榔」；不過調查發現，至今僅約56%民眾知道檳榔就算不加白灰、紅灰，也會致癌。

李明憲指出，國內口腔癌死亡人數從105年的2936人，增加到113年的3687人，若用高鐵每車次12個車廂載客約1000人換算，一年就有3個高鐵車次的人死於口腔癌，這不只是一種疾病，等於是一次重大公共安全事件規模的持續損失。

「不要因為嚼食率下降而輕忽。」李明憲提醒，「健康台灣」應更關心健康不平等問題，檳榔與口腔癌防制是勞工居多，不只是宣導與篩檢而已，應強化教育戒除與訂定法律。（編輯：張雅淨）1141202