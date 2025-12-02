檳榔專法預告期滿無進展 衛福部：續多方協調中

業者將檳榔一顆一顆包好販售，過去台灣檳榔一度落入三不管地帶，直到2024年底，衛福部預告《檳榔健康危害防制法》草案，明定販售登錄且配合檢驗等規範。

衛福部預告檳榔專法草案 販賣須登錄核准、孕婦等人禁食

只是預告期已經在今（2025）年2月17日截止，遲遲尚未推進下一步，被外界質疑行動卡關。

衛福部口腔司長張雍敏回應，「預告60日，然後有收到快要5千則意見，收到以後我們到現在，都一直在持續進行多方面的溝通跟協調，時間表是一個比較難回答的問題，我們一直都會持續努力。」

去年預告訂定檳榔專法時，就引起業者反彈，衛福部說明，目前收到意見相當龐雜，還在持續與相關團體溝通。而目前共識包含保護孕婦與未成年、業者輔導、禁檳場所，以及檳榔原料檢驗著重重金屬與農藥4大部分。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席韓良俊認為，「目的不在於禁止，而在於做適當的管理，比方說青少年不接觸，至少比照菸害管理的那種適當的限制。」

民間團體則強調，國內口腔癌死亡人數從2016年的2936人，增加到2024年的3687人，對健康影響不可輕忽。另外，近年更有特殊口味，像枸杞、咖啡的加味檳榔在網路販售，流入市面，恐怕增加青少年嚼食誘因。

檳榔業者林熙堅表示，「從去年到現在，整個市場大概少了三分之一了，希望配套要做好，可以跟我們這些業者多去進行幾次溝通，我們接受管制，可是不可以太過於不接受民意。」

根據統計，檳榔相關從業人員有100萬人上下，就怕法案貿然上路衝擊生計，業者也呼籲，主管機關應該祭出合理配套措施且清楚說明，才能應對。