台中一名張姓女子及其子女陷入債務糾紛風波，指控麥姓夫妻以威脅手段追討175萬元貨款。張女表示，她已辦理拋棄繼承，但麥姓夫妻仍持續追討債務，不僅阻撓他們做生意，更威脅要押他們上法院，使他們人身安全感到受到威脅。然而，令張女不滿的是，這些貨款沒有收據或其丈夫的簽名為憑，懷疑對方可能有增加貨款金額的情形。目前雙方因債務問題已經鬧上警局，案件仍在處理中。

檳榔攤亡夫欠貨款 妻「拋棄繼承」控盤商派人威脅追債。(圖／TVBS)

台中一名張姓女子及其子女近日陷入債務糾紛風波，指控麥姓夫妻以威脅手段追討175萬元貨款。事件源於去年11月，張女丈夫向同為檳榔盤商的麥姓夫妻頂讓一間檳榔攤，並獲允先欠貨款。如今張女丈夫已過世，家屬已辦理拋棄繼承，但麥姓夫妻仍持續追討債務。張女一家表示，對方不僅阻撓他們做生意，更威脅要押他們上法院，使他們人身安全感到受到威脅。

張女丈夫已過世，家屬已辦理拋棄繼承，但麥姓夫妻仍持續追討債務。(圖／TVBS)

監視器畫面拍攝到三名男子出現在張姓女子家門口，張女指控這些人長期威脅他們一家三口。在一段通話錄音中，對方語氣強硬地表示：「我這樣跟妳說啦，妳要是不好好處理，我就用不好好處理的方式。妳要是要好好處理，叫妳兒子巴結一點。」顯示出雙方關係緊張。

畫面拍攝到三名男子出現在張姓女子家門口，張女指控這些人長期威脅他們一家三口。(圖／民眾提供)

張姓女子表示，這場糾紛起因於她丈夫生前所欠的檳榔貨款，但她已經辦理拋棄繼承。對方卻不接受此理由，要求她去法院公證並簽名。更令張女不滿的是，這些貨款沒有收據或其丈夫的簽名為憑，「甚麼都沒有，一次來貨叫寄上去，叫甚麼檳榔寄上去，金額也是他在寫」。張女一家強調，麥姓夫妻當時的貨款沒有白紙黑字標記清楚，懷疑可能有增加貨款金額的情形。

位於台中南屯黎明路的檳榔攤，發現該店目前沒有營業，正在重新裝潢。(圖／TVBS)

記者實地走訪位於台中南屯黎明路的檳榔攤，發現該店目前沒有營業，正在重新裝潢。南屯區中和里長蔡德勇說明情況：「本來是被欠錢的這個開在這裡，換這個人頂讓又欠他錢，現在又換回來，換他欠他錢落跑。」

本來是被欠錢的這個開在這裡，換這個人頂讓又欠他錢，現在又換回來，換他欠他錢落跑。(圖／TVBS)

針對張姓女子的指控，麥姓夫妻拒絕接受採訪，但私下透露他們認為欠錢還錢是天經地義。目前雙方因債務問題已經鬧上警局，案件仍在處理中。

