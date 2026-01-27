檳榔攤女員工夜班遭騷擾 超商物流司機：妳自X嗎！

台中大肚一名檳榔攤女員工PO文指控，1月18日值大夜班時，遭到一名連鎖超商物流公司的駕駛言語性騷擾。（圖／東森新聞）





台中大肚一名檳榔攤女員工PO文指控，1月18日值大夜班時，遭到一名連鎖超商物流公司的駕駛言語性騷擾，對方不當言詞讓她身心受創。事後女員工找這名駕駛理論，甚至自己舉報到超商總部，最後忍不下去公開事件並報警，不過遭指控的駕駛則反控對方索討高達10萬元和解金，雙方各說各話。

物流公司駕駛vs.檳榔攤女員工：「（我有說妳去後面自X而已，我沒有說妳自X這2個字），自X是什麼意思。」

檳榔攤女員工在車內拿手機錄影，與這名物流駕駛對峙，因為她在上大夜班時，遭到對方言語性騷擾，讓她感到相當不舒服。物流公司駕駛vs.檳榔攤女員工：「妳平常有時候很好聊天，（很好聊天可以開這種玩笑嗎），自X耶，自X不就等於自X嗎。」

檳榔攤店員不滿，18日值大夜班時，向物流駕駛表明，暫離崗位去上廁所，沒想到男駕駛卻說了一句不雅言詞，女店員當下不敢反擊，但事後心理也出現創傷，直到20日當天，又遇到男駕駛，要跟他談清楚。

物流公司駕駛vs.檳榔攤女員工：「（妳想要怎樣妳說就好了，要我對不起嗎，要我說道歉嗎），你覺得你這個性騷擾說自X，就等同於自X的意思，對不起就沒事嗎）。」

女店員PO文控訴，駕駛不願道歉，還公開對方姓名身分，是在連鎖超商的物流公司工作，質疑對方態度消極，甚至還投訴到超商總部。物流公司駕駛vs.檳榔攤女員工：「我現在給你機會啦，自X是什麼意思，（我說了妳的自X就是妳去後面不知道在做什麼），好我給你機會你不要。」

雙方最後爭論沒有結果，但這件事讓她身心受創，即便對方有很大型公司撐腰，她還是選擇站出來，公開事件並報警處理，實際來到女員工台中大肚的檳榔攤，同事並不了解狀況。

遭控性騷擾駕駛：「我承認我都有講自X這兩個字，我買完東西我就走了，就是開玩笑的講，因為買那麼久了，算是熟客了，該怎麼處理我就怎麼處理就好。」

所屬轄區警局已受理案件處理，遭指控的駕駛表示，檳榔店員開口要10萬元的和解費用，這讓他無法接受，現在他則打算對女店員提告毀謗罪，女店員則在網路上表示，沒有拿到錢，只是檳榔攤女店員一個人辛苦上大夜班，還要遭到客人言語騷擾，讓她壓力真的很大。

