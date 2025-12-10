「檳榔攤愛子母」求饒聲中…擋刀替死！女兒認屍下跪哭喊：怎麼會這樣

記者黃啟超、簡榮良／高雄報導

沒有媽媽了！高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，今（10）日上午7時許，一名46歲呂姓男子不顧求饒聲，持刀狂捅68歲王姓老闆娘，傷重不治。原來，呂男上門是要她找兒子、42歲林姓男子討欠他的3萬元保釋金，王女嗅出不對勁，以兒子不在家打發走人；未料，遭呂男持預藏的水果刀狂捅了好幾下，成了替死鬼。除了水果刀，警方還在嫌犯車廂內找到黑色束帶，研判早就想置人於死，令人不寒而慄。死者女兒趕到殯儀館認屍，連門口都走不進去，腿軟下跪痛哭：怎麼會這樣。被問到哥哥呢？她說，人已經好一段時間沒回家，不知去向。

廣告 廣告

死者女兒趕到殯儀館認屍，連門口都走不進去，腿軟下跪痛哭：怎麼會這樣。（圖／翻攝畫面）

今日上午7時31分，正值通勤時段，光遠路車來車往，46歲呂姓男子騎車到檳榔攤，開口就要找68歲王姓老闆娘兒子林男討債，他供稱多年前，曾替林男籌3萬元保釋金，媽媽嗅出不對勁，以兒子不在家為由打發走人；未料，雙方發生口角，呂男起出預藏的水果刀，刀刀刺向王女胸、背和肩部，殺紅了眼，放任王女攤軟跪在血泊中求饒。

呂男殺人後，作案用的水果刀棄置水溝，警方動用工具才尋獲。（圖／翻攝畫面）

附近鄰居聽聞求饒聲上前關心，這才發現呂男手中緊握刀子還在滴血，他嘴裡念念有詞，用台語向王女喊了一句：「還不趕快拿（錢）出來！」，發現目擊者在錄影，狠瞪作勢追砍，發現追不上才鑽巷子逃跑，作案刀子丟水溝內。警方獲報後，在附近娃娃機店找到滿身血的呂男，並用工具從水溝裡釣出兇刀，封鎖現場採證，依殺人罪嫌偵辦全案。

呂男殺人後神情看不出一絲悔意。（圖／記者胡時瑛攝影）

王女淪刀下亡魂，鄰居相當詫異，一家為人客氣，與左鄰右舍關係都不錯。初步了解，呂男供稱曾替林男籌措3萬元保釋金，今天心血來潮上門追討，但恐怕只是理由，因為從呂男預藏水果刀及黑色束帶研判，早就想置人於死，剛好林男不在躲過一劫，反而是媽媽擋刀替死。

死者女兒接獲噩耗，趕往殯儀館認屍，諾大的空間，裝不下喪親的痛，女兒還沒走到門口就腿軟下跪痛哭，含糊地喊著「怎麼會這樣...」得靠三五親友攙扶支撐，場面令人鼻酸。女兒跟警方說，哥哥已經好一段時間沒回家，不知道去向。

死者兒子的友人則還原真相，欠錢的人是呂男，口中的3萬元保釋金也是林男與其母出的，指控呂男謊話連篇，持毒還推卸給林男，害林男一直跑法院，呂男近期疑似吸毒缺錢花用，才會持刀上門要錢，整起案件撲朔迷離有待釐清，只是任誰也沒料到護子心切最終命喪自己最熟悉的地方。

死者女兒跟警方說，哥哥已經好一段時間沒回家，不知道去向。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

115公分鱷魚火箭「鱷雀鱔」遭通緝！懸賞殺手…免費喝1個月咖啡

陳菊「腦血管阻塞」病倒11個月了…賴瑞隆發黑白照「想念1件事」！

闖紅燈＋鬼切「2人肉包鐵滾數圈」！一查身份懵了…騎士才11歲

蛇皮纏天公爐、祭死雞…土地公降駕崩潰：很痛苦！地主下場曝光

