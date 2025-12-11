台中一起檳榔攤債務糾紛引發雙方指控！張姓婦人控訴麥姓業者暴力討債，麥姓業者則駁斥「好心被雷親」，表示曾借錢給對方搬家，卻反遭指控討債。雙方合作長達25年，張姓婦人積欠175萬貨款，麥姓業者展示訊息紀錄反駁討債說法。雙方各自提告，盼透過司法程序討回公道。究竟誰是誰非？讓我們繼續看下去⋯⋯

檳榔攤欠款糾紛釀風波！業者出示訊息「我借錢還被控暴力討債」。(圖／TVBS)

台中一起檳榔攤債務糾紛引發雙方激烈爭執，張姓婦人控訴上游業者以亡夫欠款為由進行暴力討債，而被指控的麥姓業者則出面駁斥此說法，表示這是「好心被雷親」。據麥姓業者表示，雙方合作供貨長達25年，不僅將檳榔攤讓給張姓婦人一家經營，還在對方積欠175萬貨款的情況下，借出2萬元協助他們搬家租屋，卻遭到反咬暴力討債。這起糾紛已進入司法程序，雙方各自提出不同控告。

檳榔攤欠款175萬 「好心被雷親」業者氣炸。(圖／TVBS)

這起發生在台中南屯的檳榔攤債務糾紛，讓長達25年的合作關係徹底破裂。張姓婦人提供照片指控麥姓業者一行3人上門討債，並對她一家人進行暴力威脅。面對這些指控，麥姓業者出面澄清表示：「我們沒有暴力討債，而且那天我們在門口那個是我們要去跟她收店裡的上個月水電費。」

檳榔攤欠款175萬 「好心被雷親」業者氣炸。(圖／TVBS)

麥姓業者解釋，雙方原本是長期合作夥伴，張姓婦人的先生之前頂下了他們的檳榔攤做生意，維持一家四口的生計。後來張姓婦人的先生生病，貨款持續積欠，從生病到辦喪事期間，麥姓業者基於善心並未追討，導致175萬的貨款至今無法收回。麥太太也表示：「把我們這個店頂給他們1家4口去做，跟我們拿的貨每次都說沒錢可還，我先生善良，就想說人家就說沒錢可還了，又給通融。」

檳榔攤欠款175萬 「好心被雷親」業者氣炸。(圖／TVBS)

為證明自己的說法，麥姓業者展示了雙方的訊息紀錄，表明張姓婦人因搬家缺錢，他們還借出2萬元應急。看到張姓婦人指控暴力討債，麥姓業者感到非常氣憤，認為是「好心被雷親」。

麥姓業者還提供了雙方先前同意公證的影片，其中張姓婦人表示：「我也願意還他們每個月，每個月都還2萬。」針對此事，麥姓業者表示將以背信罪告張姓婦人，而張姓婦人則以妨害名譽罪提告，雙方均盼望透過司法程序討回公道。

