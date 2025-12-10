檳榔攤淒厲哀嚎聲 「還不快拿錢來！」男持刀捅死老闆娘

2025年12月10日，高雄市鳳山區一家檳榔攤發生凶殺命案，老闆娘傷重不治。警方獲報到場偵查。讀者提供



高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤今（10）日發生凶殺命案，46歲呂男持刀上門，捅死68歲王姓老闆娘。鳳山警分局逮捕呂男，調查指出，呂男和死者的兒子有債務糾紛，原本是要找死者兒子的，卻先和死者起衝突，不顧死者生前苦苦哀求，狂捅取命，現場血流滿地，怵目驚心。

高雄市消防局上午7時31分獲報鳳山區光遠路創傷救護，現場1名傷者(女、約68歲)已經沒有生命跡象，救護人員給予急救處置後送醫。經搶救依然回天乏術。

案發後，警方在檳榔攤附近逮捕滿身沾染血跡的呂男，調查發現呂男與該檳榔攤老闆之子有債務糾紛，原本要找檳榔攤之子，卻與死者發生爭執。警方查扣機車與凶刀。

廣告 廣告

鄰居指出，聽到死者淒厲的哀嚎，且不斷喊「救命」，到場一探究竟，死者倒地身軀不斷出血，現場一名男子手染血，持著刀，嚷著：「還不快拿出來！」事後才知道是要死者拿錢。全案殺機以及行兇過程由警方調查釐清。

2025年12月10日，高雄市鳳山區一家檳榔攤發生凶殺命案，老闆娘傷重不治。警方獲報到場偵查。讀者提供

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了