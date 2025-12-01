檳榔攤老闆娘人行道遭腳踏車撞傷後腳跟！肇事騎士飆速肇逃

腳踏車騎上人行道釀事故，新北板橋一名檳榔攤老闆娘日前在人行道上遭腳踏車騎士高速擦撞後腳跟受傷，騎士卻未停下查看，直接肇逃。事發地點位於新北市板橋區四川路一段，該區域交通繁忙且鄰近學校，尖峰時段或雨天時常有機車、腳踏車騎士為圖方便而騎上人行道。警方接獲報案後表示，將依肇逃偵辦，並加強宣導腳踏車應在專用道或慢車道騎乘，以維護行人安全。

檳榔攤闆娘在人行道遭腳踏車撞傷後腳跟，對方還肇逃。（圖／當事民眾提供）

事件發生在11月30日下午兩點多，檳榔攤老闆娘正要將顧客購買的商品送到車上時，突然從左後方衝出一輛高速行駛的腳踏車，直接擦撞到她的後腳跟造成受傷。令人氣憤的是，肇事騎士撞人後完全沒有停下來，後方的同行友人也只是看了一眼就離去。老闆娘描述當時情況表示，她剛好走在路上，騎士一直往前看然後用衝的方式騎過，結果撞到了她的腳。這已經不是該區域首次發生類似事件。檳榔攤老闆夫妻表示，他們好幾次都差點被撞到，這次真的被撞了。他們表示，每當上下班尖峰時段或下雨天，就有不少騎腳踏車或機車的民眾會騎到人行道上，「左右都有人啊，就把人行道當馬路」，讓他們每次做生意時都要東張西望，防止車輛突然衝出來。

板橋四川路一段的部分路段為老房子，家門口一出來就是人行道，且緊鄰道路的設計增加了行人的風險。老闆娘表示，「再晚一點很多車子就從這裡過，這裡好像馬路，有時候也騎很快」，腳踏車騎上人行道已屬違規行為，卻還有人肇事逃逸，嚴重影響行人權利。警方調查發現，肇逃的腳踏車騎士疑似為學生。除了依肇逃偵辦外，警方也將加強宣導，提醒腳踏車應該在專用道或慢車道騎乘，避免危害行人安全，以防類似事件再次發生。

