檳榔攤老闆娘跪地哀求仍遇害 鄰目擊被追：還好跑得快

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山這起命案，當下鄰居聽到檳榔攤老闆娘的求救，衝出門查看，第一時間拿起手機錄影，當時嫌犯目露凶光，已經殺紅了眼，刺殺了老闆娘後，還轉而追殺錄影的鄰居，還好這位鄰居快步逃離，躲過了一劫。

遭刺檳榔攤老闆娘說：「救人啊。」遭刺的檳榔攤老闆娘，跪地淒厲哀求，但嫌犯目露凶光，已經殺紅了眼，錄影的鄰居也被追殺，鏡頭一陣晃動，鄰居拚命逃跑，逃過一劫，接著嫌犯就逃進巷子內。

目擊鄰居說：「等一下，我先錄影。」面對凶狠的殺人犯，勇敢的鄰居機警錄影，錄下他犯案過程，目擊鄰居說：「看到他拿刀，拿刀，我就馬上錄影，他看到我在錄影，他拿著刀子要殺我，我就馬上逃跑，他眼看追不上就跑了。」這名鄰居事後還心有餘悸，說還好當下跑得快，躲過了可能的死劫。

廣告 廣告

而嫌犯犯案後徒步逃離，走進檳榔攤旁巷子後，右轉再走進一條小巷弄，走到盡頭爬過圍籬，再返回光遠路，躲進離檳榔攤100公尺的娃娃機店，逃跑路線呈ㄇ字型，走了快200公尺，後續警方獲報到場，目擊的鄰居出示自己錄下的鐵證，卻遭警方要求刪除，外界質疑根本是欲蓋彌彰，警方回應，只是委婉告知，而整起案件目前還在偵辦中，要釐清凶嫌真正的犯案動機。

原始連結







更多華視新聞報導

持利器恐嚇鄰居！ 「男再犯」印尼食品店牆遭敲爛

疑環境問題爆糾紛 男不滿鄰報警突開瓦斯.砸磚

黃明志捲命案北市急切割！ 觀傳局：舊案宣傳全下架

