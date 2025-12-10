檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突

高雄市 / 綜合報導

今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。

監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。

檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」

而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。

警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。

高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。

