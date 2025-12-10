檳榔攤闆娘被砍亡 傷勢曝光...警揭殺人動機

高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤於今（10）日上午驚傳一起砍人事件。（圖／東森新聞）





高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤於今（10）日上午驚傳一起砍人事件。46歲的呂姓嫌犯疑似與68歲王姓檳榔攤老闆娘的兒子產生債務糾紛，結果竟持刀到店內砍傷王婦，造成她右胸、左肩有多處刀傷，當場失去生命跡象，經送醫搶救後，宣告不治。

據了解，呂嫌因和42歲林男曾進行毒品交易，因他曾將呂嫌供出，使呂嫌遭到羈押。呂嫌認為，這筆金額達3萬元的保釋金應由對方負責，因此特地到檳榔攤，希望能向追回債務。怎料在呂嫌到達門口時，卻不見林男蹤影，問王婦兒子的下落，卻也得不到答案，2人爆發口角糾紛，呂男更持刀朝她猛砍，導致王婦右胸、左肩多處刀傷，最終因傷勢過重，不幸喪命。

鄰居目擊王女身中多刀，趕緊拿出手機錄影，怎料卻被發現，嚇得鄰居趕緊拔腿狂奔，呂嫌追了幾步後見追不上，放棄轉而從另一個方向進行逃逸。警方接獲通報後，立即展開大規模追捕，在夾娃娃機店將呂嫌逮捕，並在水溝內找到作案兇器。

