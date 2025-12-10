檳榔攤闆娘遭砍死「疑兒欠3萬」…鄰聽呼救查看反被追難過：她人很好

社會中心／高雄報導

地面留下大片血跡。（圖／記者胡時瑛攝影）

高雄市鳳山區光遠路某檳榔攤今（10）日發生一起驚悚凶殺案。一名呂姓男子（46歲）持刀狂捅死檳榔攤王姓老闆娘後，馬上遭警方逮捕。目擊鄰居透露，聽聞呼救聲馬上出門查看，驚見滿身是血的王婦跪在地上喊救命，並難過表示，王婦為人好相處，從未想過對方會因此慘死。

據了解，呂男疑因與王婦的林姓兒子（42歲）有債務糾紛，今早7時31分騎車到王婦經營的檳榔攤，要找林男討債未果，結果卻與王婦爆發激烈爭執，甚至拿出預藏刀子朝王婦揮砍，造成王婦左胸及左肩中刀，當場沒了生命跡象；救護人員獲報到場後，緊急將人送醫搶救，但最終仍回天乏術。

兇殺現場血跡斑斑，警方封鎖採證。（圖／記者胡時瑛攝影）

目擊鄰居描述，王婦為人和善，跟左鄰右舍關係都不錯，一早因為聽到王婦大聲的求救聲，馬上衝出門查看情況，赫見現場血跡斑斑，滿身是傷和血的王婦則跪在地上頻頻喊「救命！」即便如此，呂男依舊持刀威嚇對方，「把錢拿出來」。

鄰居透露，當下自己馬上拿手機錄影蒐證，結果此舉讓呂男勃然大怒，持刀朝自己衝來，嚇得他連忙逃跑，之後見呂男棄追，他連忙回到現場並報警；不過，卻看到王婦躺在地上一動不動，後來雖被救護車載走搶救，但「心裡仍想說壞了，情況可能不會太樂觀。」

警方獲報到場後，發現王婦已無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治；至於警方也很快在附近找到呂男，隨即將人逮捕並進行調查。初步了解，呂男多年前疑似曾替王婦的兒子籌措3萬元的保釋金，但因對方遲遲未還，才於今早前往討債，沒想到卻演變成凶殺血案。

