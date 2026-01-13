檳榔攤驚魂！醉男欲賒帳 揮刀大喊「我要搶劫」

今天凌晨高雄一間檳榔攤，一名男子喝醉酒，拿刀揮舞大喊要搶劫。（圖／東森新聞）





今天凌晨高雄一間檳榔攤，一名男子喝醉酒，拿刀揮舞大喊要搶劫。店家表示，這名男子是熟客經常賒帳，今天買了400多塊的檳榔一樣想賒帳，沒想到發酒瘋，拿出菜刀揮舞說要搶劫，還要她報警，警方獲報後，迅速到場將人壓制。

目擊民眾：「打架打架。」灰衣男子被兩名員警壓住橫倒人行道，但他不服，一度想掙脫逃跑，最後員警只好拿出手銬將他壓制逮捕。

檳榔攤老闆娘：「他不是要搶劫，就是認識很久的客人，他就叫我報警，說他要搶劫，（是怎樣喝醉酒喔），對啊喝醉發酒瘋。」

事發就在13號凌晨，高雄三民區一間檳榔攤，遭到一名醉男，持刀揮舞說要搶劫，甚至要求店家報警。

警方獲報趕抵，了解情況，原來是名店內熟客經常賒帳吃檳榔，這回又因為醉後失控，買了400多塊的檳榔，一樣想賒帳，但老闆娘看他已經喝得爛醉，因此只給100元的份量，想打發對方趕緊離開，沒想到就惹怒男子。

所幸沒有人因此受傷，不過男子這一鬧，恐怕得進一趟警局，為自己的荒唐行徑好好解釋。

