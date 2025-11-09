檳榔樹葉編變遮陽帽 南投農業廢料創意利用

〔記者張協昇／南投報導〕南投是農業大縣，每年產生大量農業廢棄物，議員王秋淑在議會質詢表示，縣內有社區阿嬤懂得廢物利用，發揮巧思將檳榔樹葉編織成遮陽帽，國姓鄉的鹿糞與廢棄的太空包混合後則可製成有機堆肥，用來種草莓，這些都是讓農業廢料變黃金的實際案例，希望縣府農業處加強推動農業廢棄物再生利用，促進循環經濟。

王秋淑指出，國內每年約產生490萬噸農業廢棄物，南投縣是農業大縣，產生的農業廢棄物相當可觀，過去農業廢棄物常被隨意棄置或露天燃燒，破壞環境衛生，但現在農業廢棄物大都可以再生利用，例如魚池鄉大林村社區阿嬤，利用檳榔樹葉編製成漂亮的遮陽帽，國姓鄉的水鹿養殖業者則以鹿糞與廢棄的太空包，混合木黴菌製作成有機堆肥，種出香甜美味的草莓，還有筊白筍殼、鳳梨皮等也都可萃取植物纖維再利用。

王秋淑強調，縣府鼓勵青農返鄉，農業處應加強推動農業廢棄物再生利用，引導青農在這方面發揮創意，多元開發農業廢料相關產品，讓垃圾變黃金。

縣府農業處蘇瑞祥表示，縣府平時就有執行相關計畫，例如今年執行縣內農業剩餘物及田間生態系輔導計畫，輔導農民依農作物生產的特性，妥善處理農業剩餘物，並導入創新技術，建立有效再利用的田間生態資源循環，同時協助農民集中清運，降低隨意棄置、掩埋或露天燃燒而間接造成環境污染等問題，以達成綠色生產、源頭減量、資源再生利用目的，對於議員建議會加強辦理。

