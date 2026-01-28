檳榔炸彈噴滿車！停車慘遭突襲 動機成謎警擴大追人

高雄市前金區一處停車場近日疑遭人惡意放置裝有檳榔渣的寶特瓶，車輛輾過後瞬間爆裂，紅色汁液噴濺，至少2輛車遭波及。讀者提供



高雄市前金區一處停車場近日疑遭人惡意放置裝有檳榔渣的寶特瓶，車輛輾過後瞬間爆裂，紅色汁液噴濺，至少2輛車遭波及，宛如「檳榔炸彈」。警方表示，目前尚未接獲車主正式報案，但已主動前往現場勘查並調閱周邊監視器，追查涉案人，犯案動機仍待釐清。若屬惡意行為，恐涉及《刑法》毀損罪及《廢清法》。

有車主在Threads不滿發文，日前將愛車停放於前金區自強一路某處收費停車場，未料進場尋找車位時，車輪輾過地面一只寶特瓶，瓶內疑似裝有檳榔渣與汁液，瞬間受壓爆裂，紅色液體噴濺車身，現場至少2輛車遭殃，車身留下明顯污漬。

原PO質疑，現場可見多個遺留檳榔渣的寶特瓶，不排除有人刻意放置，讓車輛壓過後造成污染，直呼行為相當惡劣。

新興警分局則表示，經查目前尚未接獲相關當事人報案，但警方已主動派員前往停車場勘查，並擴大調閱周邊監視器影像，積極過濾可疑人員與車輛，全力追查涉案者。

警方指出，若確認為惡意放置檳榔渣寶特瓶，相關行為恐涉及《刑法》毀損罪，以及違反《廢棄物清理法》，後續將依法究辦，呼籲民眾若發現相關線索或車輛受損，儘速報案，以利調查釐清案情。

