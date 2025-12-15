「檳榔菸酒不離身」口腔癌風險高達123倍 定期篩檢遠離疾病威脅

同時嚼檳榔、吸菸又飲酒，罹患口腔癌風險高達123倍。圖：衛福部提供

根據統計資料顯示，臺灣每年新增超過8000名口腔癌病患，死亡人數也超過3000人。嚼檳榔者罹患口腔癌的機率高達一般人的28倍；若再加上吸菸，風險飆升至89倍；而同時嚼檳榔、吸菸又飲酒者，罹癌風險更高達驚人的123倍。

檳榔子本身含有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，長期咀嚼會破壞牙周組織、抑制傷口癒合，造成牙齦出血、口臭、口腔黏膜灼熱感與潰瘍。倘持續刺激甚至會導致口腔黏膜癌變，進一步影響說話、進食等基本生活功能，對患者的生活品質與家庭照護負擔皆帶來巨大衝擊。要遠離口腔癌，最根本的方法就是「及早戒除檳榔」並「定期接受口腔黏膜檢查」。

廣告 廣告

遠離檳榔及菸酒，搭配定期檢查，才是守護口腔健康最有效的方法。圖：衛福部提供

定期接受口腔黏膜檢查，可降低21%晚期口腔癌的發生率及26%的死亡率。篩檢過程簡單快速，僅需由醫師以目視或觸診檢查口腔黏膜是否異常，全程約3分鐘即可完成；若發現可疑病灶，應立即就醫追蹤。

政府補助30歲以上嚼檳榔者、已戒檳榔者及吸菸者，每2年可享有1次免費口腔黏膜檢查；18歲至未滿30歲的原住民，只要嚼檳榔或已戒檳榔，也同樣享有補助。符合資格的民眾持健保卡即可前往健保特約醫療院所接受檢查，若為原住民族朋友，則另需攜帶戶口名簿或戶籍謄本。

遠離檳榔及菸酒，搭配定期檢查，才是守護口腔健康最有效的方法。若想了解更多口腔癌篩檢資訊，可洽當地衛生局(所)、健康服務中心或至衛生福利部口腔健康司官網查詢。 (廣告)

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中原文創園區歡慶聖誕節「馴鹿派對」亮點活動搶先曝光

李曉鐘34年紮根桃園交棒 李凱倫接手服務團隊衝刺2026