檳榔行銷手法「年輕化」誤導青少年 檳榔本質仍是一級致癌物

近年檳榔產品逐漸以更新穎的包裝、特殊風味及創新行銷方式販售，使外觀更接近一般零食，吸引青少年因好奇而嘗試。然而，不論包裝如何改變或加入何種口味，檳榔本質仍是致癌物，新型行銷手法卻使青少年降低警覺、提高接觸風險。

國際癌症研究署早已將檳榔列為一級致癌物，檳榔中的檳榔鹼、檳榔素及反覆摩擦所造成的口腔黏膜刺激，都可能導致口腔癌。根據衛生福利部112年「青少年吸菸暨健康行為調查」結果，青少年嚼檳榔率為2.8%，其中約75%青少年首次嘗試檳榔是源自朋友或家人，甚至有些學生11歲以前便曾嚼用，顯示同儕與家庭環境對青少年的影響極為關鍵。

守護下一代，請勿提供檳榔給未成年人或孕婦。圖：衛福部提供

世界衛生組織亦指出，檳榔為四大成癮物質之一，長期嚼用會造成心理與生理依賴，使停止使用更加困難。為守護下一代的健康，依《兒童及少年福利與權益保障法》第43條及第50條規定，「任何人不得販售、交付或供應檳榔予兒童及少年」、「任何人不得強迫、引誘或以其他方式使孕婦嚼檳榔或為有害胎兒發育之行為」，因此避免讓未成年人與孕婦嚼用檳榔，是守護下一代健康的共同責任。

為強化檳榔健康危害防制，衛福部將持續結合教育部及地方政府衛生局，強化校園宣導，並推動家庭、學校及社會共同打造無檳支持環境，以協助兒少建立健康生活型態，遠離檳榔危害。(廣告)

