檳榔防制專法卡關 衛福部收逾4千則意見：非為傷害業者生計

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席韓良俊（左起）遞交《檳榔健康危害防制政策建言書》給衛福部次長莊人祥。（王家瑜攝）

衛福部去年12月預告檳榔防制專法草案，今年2月預告期滿後卡關至今。適逢12月3日檳榔防制日前夕，衛福部次長莊人祥說明，預告期間收到4000多則意見，因涉及農業、勞動、經濟等各層面議題，目前持續和相關團體溝通。他強調，專法並不是要傷害業者生計，而是避免對高風險族群造成危害。

根據113年死因統計，口腔癌在發生率和死亡率都是第六名。研究指出，嚼檳榔者罹患口腔癌風險是一般人的28倍，若菸檳酒來者不拒，罹患口腔癌風險更是一般人的123倍，這也是「123檳榔防制日」的由來。

廣告 廣告

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟指出，台灣男性口腔癌發生率自102年的每十萬人41.47，降至113年的每十萬人40.03，顯示前端預防略見成效。然而，死亡率已連續5年停留在每十萬人約8.5，113年死亡人數仍達3687人，整體防治成果未見同步改善。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟工作小組莊麗真點出三大挑戰：篩檢和追蹤落差大，反映出醫療資源可近性、追蹤流程標準化、民眾風險認知度的差異；部分縣市戒檳人數降超過7成，顯示出經費、據點和民眾意願面臨挑戰；如何確保跨局處合作不只是形式，而是有效提升防治效果？

「不要因為嚼食率下降而輕忽！」台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟調查小組召集人李明憲指出，「健康台灣」應更關心健康不平等問題，檳榔與口腔癌防治是勞工居多，不只是宣導與篩檢而已，應強化教育戒除與訂定法律。

莊人祥強調，衛福部草擬《檳榔健康危害防制法》，主要強化針對未成年、孕等高風險族群的健康防治，並且希望提升健康識能，透過增加高風險族群的口腔癌篩檢和戒檳衛教管道的可近性，希望提升檳榔防制口腔癌的工作成效。因檳榔議題涉及社會文化、經濟、農業、勞動等議題，需要和民間單位一起努力進行社會溝通。

莊人祥補充，《檳榔健康危害防制法》預告期間蒐集到4000多則意見，目前行政程序還在溝通中，希望盡快進行。該法類似《菸害防制法》，主要是避免對未成年、孕婦等高風險族群造成危害，而不是要傷害業者生計，因此已和相關團體溝通，已取得初步共識和諒解。

監委曾要求檳榔防制專法今年必須上路。口腔健康司司長張雍敏回應，需考量文化、經濟等層面，以健康為主，取得社會最大共識，時間比較難說，會努力溝通取得共識。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

登山健行小心 三高族群先循序暖身

總ㄟ來開講》運動產業起飛 自己發光發熱

醫美修法 專家：海外醫療風險增