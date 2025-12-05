檳榔除了致癌、「三高」，恐會禍及「下一代」？ 醫教「5招」遠離三高！

【緯來新聞網】在台灣一度被稱為「台灣口香糖」的檳榔，但其帶來的健康危害遠比你想像得嚴重！國際研究已明確證實檳榔為第一級致癌物，長期嚼食會提高口腔、咽喉、食道及肝臟等部位的癌症風險，日昇診所院長呂育昇表示，近年研究發現，檳榔中的主要成分 Arecoline（檳榔鹼） 會造成體內活性氧（ROS）上升、造成 DNA 損傷，進而影響全身多個系統，包括神經、心血管、肝腎與腸胃道等，換句話說，檳榔除了致癌，也會破壞人體代謝，使「三高」更容易找上門。

（圖／醫健新聞提供）

呂育昇也提到，根據國內的研究更指出，嚼檳榔者的代謝症候群發生率明顯較高，且嚼食時間越久、風險越高，而且檳榔子中的nitrosamines（亞硝胺）會引發DNA的突變，進而造成「跨代效應」，即使已經把檳榔戒除，也會建議定期接受口腔黏膜檢查：一般民眾 30 歲以上，若曾嚼檳榔或吸菸，每兩年可享一次免費檢查；原住民族群則可從 18 歲開始接受相同補助。

什麼是代謝症候群？

代謝症候群與生活習慣密切相關，部分也與遺傳有關。其核心問題是胰島素作用下降，使葡萄糖無法正常進入細胞，導致體內代謝混亂。診斷依據共有五項指標：



1.腰圍過大

2.血壓偏高

3.空腹血糖升高

4.三酸甘油酯過高

5.高密度脂蛋白（HDL）過低



只要5項中符合3項，即可診斷為代謝症候群。若未妥善控制，未來罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病及中風的風險都會顯著增加。

值得注意的是，嚼檳榔會讓代謝更失衡。研究顯示，檳榔鹼會干擾脂肪分解、提升發炎反應、增加血管壓力，這些過程都與三高與代謝症候群息息相關。

遠離檳榔、拒絕三高：五大預防重點

想避免代謝症候群與檳榔造成的健康風險，可以從以下五方面著手：

1.落實「低油、低糖、低鹽、高纖維」三低一高飲食： 能協助控制血糖、血脂與體重，減少代謝負擔。

2.維持規律運動：避免久坐、每天至少 30 分鐘中等強度活動，活動能提升胰島素敏感性，幫助代謝回到正常軌道。

3.拒菸、適量飲酒、更要遠離檳榔：檳榔本身已具致癌性，與吸菸、飲酒並用更會倍增口腔癌風險，同時也會加重代謝症候群與心血管負擔

4.充足睡眠、降低壓力：睡眠不足與慢性壓力都會使荷爾蒙失衡，影響血糖與血壓調控。

5.定期健康檢查：透過血壓、腰圍、血糖、血脂定期追蹤，可及早發現代謝異常並及早處理。

（圖／醫健新聞提供）

為自己與家人做最好的選擇

如果您身邊有人有嚼檳榔習慣，不妨提醒他除了做口腔黏膜檢查，也可一併檢查是否有代謝症候群。早期發現、早期改變生活方式，有助於降低癌症與三高的風險。遠離檳榔，是保護健康最簡單也最關鍵的一步。讓我們一起拒絕台灣口香糖，遠離口腔癌，也避免三高悄悄上門。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

