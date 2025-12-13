檸檬不只是一種水果，止咳妙方：果肉與果皮的天然化痰作用

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

檸檬不只是一種水果，更是天然的健康幫手。果肉富含維生素，有助消炎、殺菌與退腫；果皮則含檸檬烯與香精油，具化痰止咳功效。無論是喉嚨腫痛、咳嗽多痰，適量食用檸檬都能提供舒緩作用。

除了療效，檸檬的選購、保存及食用方式也很重要，掌握正確方法才能兼顧健康與美味。本文將詳細教你如何挑選、保存與食用檸檬，以及注意事項。

止咳效果：喉嚨腫痛是發炎的症狀，因此食用檸檬能幫助消炎、退腫，而果皮的檸檬烯與柑橘類水果相同，能刺激氣管收縮，以利排痰，因此吃點檸檬可達到緩解咳嗽的效果。

廣告 廣告

如何選購：外型光滑好看，色澤鮮明，以沒有焦褐斑或不正常突起者尤佳，盡量選擇較重、香氣較濃的檸檬。購買果皮顏色綠中帶有點黃暈，才是熟度剛好的檸檬，若是顏色為深綠色，則代表過早採收，香氣會較淡。

如何保存：室溫下置放於陰涼通風處，亦可放置於冰箱冷藏室。

如何吃：將洗乾淨的新鮮檸檬切成薄片，愈薄愈好，並在薄片上灑上一層赤砂糖，或是黑糖更佳，然後直接放入口中細細咀嚼。建議一天吃數次，效果更好。

禁忌症： 因為檸檬酸度大，對胃刺激較大，建議腸胃不適者於飯後食用，較不傷胃。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·摸檸檬「忽略1事」小心皮膚大片變黑！ 專家示警「這些情況」也會造成光敏感

·「這些水果」不甜卻容易讓你胖！專家黑名單曝 小番茄、檸檬上榜