檸檬價格狂飆漲！屏東警出動「無人機」巡邏 24小時護檸

屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」，因應檸檬價格飆漲至一台斤78元，警方出動無人機巡視偏僻農路及工寮，結合傳統巡邏方式達到全方位防護，以防制檸檬及農機具遭竊，保護農民心血。

屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」。（圖／警方提供）

里港分局表示，檸檬是屏東縣重要的農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉更被稱為「檸檬的故鄉」。然而入冬以來，檸檬價格持續上漲，從每台斤2、30元飆升至近期最高78元，成為農民重要收入來源。

里港分局長邱逸樵指出，「護檸專案」諧音「護您」，象徵警方保護農民心血的決心。21日晚間，警方集結12名警力、5部警車，針對10處重點栽植區及工寮加強巡邏、守望，後續也將增加巡邏班次，結合民力協助巡守，並運用無人機巡視偏僻農路與工寮，達到點、線、面的全方位防護。

屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」。（圖／警方提供）

此外，里港分局轄區九如、鹽埔、高樹等鄉鎮均有大面積栽植，由於檸檬採摘方便且部分果園位於馬路旁，載運也方便，易成宵小覬覦目標，因此警方除了巡守，也提醒農民加強監控與照明設備，提高警覺。

屏東里港警方強調，守護農民辛苦的成果警方責無旁貸，後續「護檸專案」將視執行情形及成效滾動檢討，透過專案勤務與科技輔助，力求將農產品盜竊風險降到最低。後續會針對轄內蜜棗、香蕉、芭樂、蓮霧等高經濟農產品盛產期適時調整護農勤務，確保農民都能安心豐收。

