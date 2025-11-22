檸檬價格狂飆漲！屏東警出動「無人機」巡邏 24小時護檸
屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」，因應檸檬價格飆漲至一台斤78元，警方出動無人機巡視偏僻農路及工寮，結合傳統巡邏方式達到全方位防護，以防制檸檬及農機具遭竊，保護農民心血。
里港分局表示，檸檬是屏東縣重要的農產品，種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中九如鄉更被稱為「檸檬的故鄉」。然而入冬以來，檸檬價格持續上漲，從每台斤2、30元飆升至近期最高78元，成為農民重要收入來源。
里港分局長邱逸樵指出，「護檸專案」諧音「護您」，象徵警方保護農民心血的決心。21日晚間，警方集結12名警力、5部警車，針對10處重點栽植區及工寮加強巡邏、守望，後續也將增加巡邏班次，結合民力協助巡守，並運用無人機巡視偏僻農路與工寮，達到點、線、面的全方位防護。
此外，里港分局轄區九如、鹽埔、高樹等鄉鎮均有大面積栽植，由於檸檬採摘方便且部分果園位於馬路旁，載運也方便，易成宵小覬覦目標，因此警方除了巡守，也提醒農民加強監控與照明設備，提高警覺。
屏東里港警方強調，守護農民辛苦的成果警方責無旁貸，後續「護檸專案」將視執行情形及成效滾動檢討，透過專案勤務與科技輔助，力求將農產品盜竊風險降到最低。後續會針對轄內蜜棗、香蕉、芭樂、蓮霧等高經濟農產品盛產期適時調整護農勤務，確保農民都能安心豐收。
延伸閱讀
全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
其他人也在看
「最夯綠委」去大陸了？ 王世堅嚴正聲明：我一直在台灣
民進黨立委王世堅過去的質詢片段被大陸歌手製作出《沒出息》後意外爆紅，這也讓王世堅成為現今兩岸三地最紅的政治人物之一。不過，王世堅今（22）日透過臉書發出「嚴正聲明」，他指出，近日網路上傳出他將前往大陸的消息，讓他發文澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」中天新聞網 ・ 17 小時前
信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，...華視 ・ 1 天前
連三漲！屏東檸檬價格狂飆 漲幅直逼53%
屏東檸檬價格連續三次上漲，漲幅高達53%，從8月每公斤39元飆升至11月接近60元，嚴重影響烘焙業者成本！為防止檸檬遭竊，警方啟動為期一個月的「護檸專案」，對10處重點栽種區和工寮加強巡邏，同時利用無人機巡視偏僻農路，積極守護農民的辛勤成果。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
長壽農場聲明全文如下：各位媒體朋友、鄉親、以及關心石虎與農業的夥伴們，大家好。這是長壽農場這段時間，大家都很關心「石虎柳丁」的事件，今天我想站在農民和保育的角度，和大家說幾句心裡話。一、誤會已化解，彼此理解比什麼都重要首先，對於影片在未經我同意下公開使用...CTWANT ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 4 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
金馬獎評審幕後／北影影后與范冰冰爭到最後一刻！《大濛》最佳劇情片一票險勝
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。金馬執委會執行長聞天祥在後台解析個獎項評選過程。透露最佳劇情片《大濛》其實是一票險勝《眾生相》，有非常激烈的攻防。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬慶功》張震二度封帝「3間廟加持」 Lucky糖果不能吃要供起來
張震以《幸福之路》（Lucky Lu）再度於金馬獎封帝，今（23日）凌晨慶功宴上，他表示說自己沒有預設會拿獎，「我就是平常心啦」，卻也坦言這一次的演戲狀態與以往截然不同，形容這部作品的拍攝過程讓他前所未有地放鬆，也因此更能集中在每一次呼吸、每一個情緒的起伏上，是他近年來最享受、最接近理想的樣子。中時新聞網 ・ 7 小時前
13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄演唱會引爆美食商機！四大演唱會首日湧入13萬人，散場後粉絲們紛紛跑到夜市覓食，瑞豐、六合夜市人潮洶湧，攤商忙到「停不下來」，食材備料比平常多一倍，老江紅茶牛奶更是大排長龍。TWICE演唱會第一天就創下4.2億元觀光產值，捷運單日運量突破35萬人次，比跨年還多，演唱會的經濟效益驚人！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
72歲阿嬤林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。林穗慈投入健美健身的行列，經過4年半時間，打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
未保持安全距離釀禍！違規將罰6千 國道警：救命距離不是超車距離
臉書粉專「國道公路警察局」指出，一名洪姓男子駕駛營業貨運曳引車於國道1號北向367.8公里（瑞隆路段），行駛中線車道時，疑似未保持行車安全距離追撞前方大貨車，再推撞另一輛營業貨運曳引車，洪男因此開放性骨折。「國道公路警察局」說到，未保持行車安全距離位居「十大肇...CTWANT ・ 1 小時前
新北無差別攻擊！男持棍傷6旬路人夫妻 機車內查獲安非他命
新北市三重區今（22）日上午9時發生隨機攻擊事件，45歲顏姓男子持鐵棍無差別攻擊路旁一對6旬夫妻，2人頭部與手部出現挫傷、撕裂傷，緊急送往新光醫院治療，所幸目前均無生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
台南市表揚106位績優金質獎志工
記者陳治交／台南報導 為響應國際志工日，台南市政府二十二日舉辦「台南市一一四年度績優…中華日報 ・ 1 天前
高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 6 小時前
亂象頻傳 六都共享機車 現退燒隱憂
呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。中時新聞網 ・ 8 小時前
美FAA警告軍事活動風險增 6航空暫停飛委內瑞拉
（中央社卡拉卡斯22日綜合外電報導）據業界組織表示，今天有6家航空公司取消飛往委內瑞拉的航班；此前美國航空監管機構警告，由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 2 小時前
北市 標線五顏六色 遭譏馬路畢卡索
為提升交通安全，各地道路標線不斷精進、改變，但民眾黨台北市議員陳宥丞指出，標線應讓全體市民看得懂，而不是變成「馬路畢卡索」，如行人友善區、行人優先區鋪面意象顏色「霧煞煞」，北市標線至少有7種顏色，建議盤點、綜合調整特殊標線並做足宣傳。交通局長謝銘鴻回應，最近有收到很多坊間意見，會再來做宣傳、整合，盡量讓標線單一。中時新聞網 ・ 8 小時前