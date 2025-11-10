檸魂割姬出現對手！筠熹燒聲熱唱〈跳樓機〉全場驚呆 檸檬：我跳樓了
記者林昱孜／桃園報導
樂天女孩「特級副隊長」筠熹再度登上話題！2012年以天氣女孩出道、歌唱實力備受肯定的她，近日在「2025亞職交流賽」簽名會上，因為感冒導致「燒聲」意外成為焦點。原本她只是清唱一小段抖音神曲〈跳樓機〉，結果那低沉又帶點磁性的嗓音一出，團長ABY和全場粉絲都驚呆。影片被粉絲上傳網路後更引爆熱議，甚至大家都拿她和「富邦檸魂割姬」檸檬相比。連檸檬都忍不住跳出來留言：「我跳樓了！」
筠熹過去曾是臺灣女子偶像團體「天氣女孩」成員，卡哇伊的歌聲吸引不少歌迷，學生時代也在學校歌唱比賽拿過第一名，加入樂天女孩之後，去年推出數位單曲《西瓜甜不甜》，熱愛唱歌的她，8日在亞職交流賽簽名會上，聽到現場放著「跳樓機」，她忍不住就拿起麥克風高唱，「Baby 我們的感情 好像跳樓機 讓我突然地升空 又急速落地」結果出來五音不全的歌聲讓全場靜默一片，她看粉絲沒有反應，還停下來問粉絲「好聽嗎?」連在旁的樂天團長ABY也忍不住跟粉絲說，希望大家把這段影片發上threads。
這場突如其來的「沙啞舞台」，就連遠道而來的日本東北金鷲啦啦隊都笑到不行。事後筠熹笑著解釋，因為封王夜太興奮狂吼、遊行又連日吶喊，加上工作滿檔沒休息好，才會感冒導致聲音變沙啞。她仍保持一貫幽默態度自嘲：「我的燒聲，應該還不錯吧？」一句話讓粉絲直呼又被圈粉。沒想到嗓音「壞掉」也能唱出新魅力，筠熹意外用一場「感冒Live」再度證明——只要有她在，舞台永遠不會冷場。
而粉絲們聽到這樣魔性般的歌聲，粉絲紛紛留言，「唱的全是感情」、「天啊～有磁性」、「大概喝幾杯？」、「我竟然覺得很可愛」還有人點名富邦Angels「檸魂割姬」檸檬「檸檬的對手出現了」、「很適合跟檸檬組團」、「這票我投給檸檬」。
過去檸檬因為魔性般的歌唱實力，被粉絲笑稱可以「收割靈魂」，後來檸檬也看到這段影片，在threads上大喊「我跳樓了」，立刻吸引上千粉絲按讚，看來「收割靈魂」霸主的位置出現強力競爭對手！
