櫃姐Karlie沉迷遊戲世界，《皇者天下》中的馬超讓她心醉神迷

撰文者/Emily 圖片/Karlie

Karlie剛從淡江大學畢業，初成為社會新鮮人的她，選擇進入學生時期打工的熟悉場域擔任專櫃品牌銷售，繼續挑戰職場磨練。平時除了喜歡跳舞以外，Karlie也會兼差接外拍模特兒，面對鏡頭的她，仿佛變了個人似的，雖然是兼差但是眼神、肢體處處到位。Karlie認為要將興趣與休閒娛樂多元化，才能擁有更多不同層面的作品。她說：「因為疫情不能出國實在好可惜！不然已經計劃要出國去跳傘跟蹦極呢！」

Karlie面對鏡頭表現專業，肢體與眼神處處到位。Karlie提供

Karlie畢業後選擇至熟悉場域擔任專櫃銷售，繼續挑戰與磨練自我。Karlie提供

深夜玩遊戲燃燒勝負慾 隔天路人頻頻對她微笑？

Karlie從小到大都喜歡跟朋友打遊戲，不論是CS、AVA，或者是LOL都難不倒她，除了能夠釋放上班累積的壓力以外，能夠和同事與朋友聯繫感情才是Karlie愛打遊戲的原因。Karlie說，還記得有一次因為打遊戲燃燒勝負慾到半夜，隔天還得早起上班，結果在路上發現不論是路人，或者店家都對她頻頻微笑，讓她心情愉悅地走進店裡，事後才發現早上起床時太趕，穿了兩隻不同顏色的襪子，絲襪也勾破到大腿。『原來剛剛路上接受到的微笑，其實都是憋笑和偷笑啊！』想到這件事，連Karlie自己都莞爾一笑。

Karlie最喜歡和朋友們一起打遊戲。Karlie提供

看似有個性、酷酷的Karlie，常因玩遊戲鬧出笑話。Karlie提供

Karlie看到喜歡的畫風，都會偷偷自己下載來玩，再堆坑給朋友。Karlie提供

《皇者天下》畫風太美 竟戀上遊戲主角？

在朋友介紹下開始玩《皇者天下》，平常愛堆坑給朋友的Karlie，沒想到也因此入坑。除了不用下載、不佔容量以外，她認為《皇者天下》最大的優點是臨時外出也能暫時拋下遊戲，讓平常忙碌的她，空閒閒置的時間就能玩。『最重要的是，馬超怎麼可以這麼帥啊！』Karlie說，因為三國裡面的人物名字都很熟悉，因此玩著玩著，遊戲裡的人物也就刻入腦中，常常在腦袋裡自動浮現遊戲角色的形象呢！『我覺得這《皇者天下》實在是太成功的一款遊戲了』她笑著說。

讓Karlie變迷妹的人物-馬超。Karlie提供

Karlie喜歡《皇者天下》不用下載、免安裝的方便性。Karlie提供

娘娘不急 急煞周遭親朋好友

Karlie目前對於感情並不強求，但是因為只交過一任男朋友，身旁的親朋好友反而都著急著替她『物色』對象。看著他們比自己還努力，Karlie不禁覺得既好笑又窩心，她說：『我想，沒有一個人有義務時刻關心另一個人，所以我很感謝大家。』認為一切隨緣份的她，希望未來能找到一位能陪她一起打遊戲、一起討論攻略，並陪她瘋癲著挑戰生命中所有好玩事物的對象。

在感情路上，Karlie並不強求。Karlie提供

Karlie還有一串生命中必做清單，希望未來能與對象一起完成。Karlie提供

繼續累積經驗，完成未來的大大夢想

Karlie目前致力於精進自己的銷售專業，並且繼續在空閑時間兼差模特拍出更好的作品。未來她希望能帶著父母環遊世界，一起去挑戰生命中必做的清單。

Karlie的夢想是帶著父母環遊世界。Karlie提供

Karlie也會繼續累積自己，呈現出更多好的作品。Karlie提供

遊戲名稱：皇者天下

《皇者天下》是H5三國策略遊戲，完美還原三國戰爭場面，採用連城式大地圖，全服玩家即時觀戰，國戰場景清晰展現，在經營與戰鬥的同時，更有謀略的展現！

每天打國戰感覺不夠玩？沒關係，我們有豐富的玩法，擂臺比武、黃巾來襲、異邦來訪、異族入侵、決戰襄陽。只有想不到，沒有做不到，為了給您更好的國戰體驗，更有元寶都城定時開放，戰鬥一觸即發，你，準備好了嗎！

