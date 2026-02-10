櫃買中心力挺國發會 加速新創綻放

出席貴賓與入選團隊合影。

▲出席貴賓與入選團隊合影。

國家發展委員會為帶動全台創業風潮積極推動之「創業綻放：創業大聯盟競賽」活動，繼台北及台中場後，昨（10）日移師高雄亞灣新創園舉辦入選團隊交流活動。櫃買中心（TPEx）及中小及新創企業署積極響應政策，與南台灣的新創團隊近距離交流，期能協助在地潛力企業建立「信任資產」，對接資本市場資源。

國家發展委員會詹方冠副主任委員表示，為推動全台創業風潮、打造更友善新創環境的目標下，國家發展委員會推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」，串聯中央與地方能量。在此更要恭喜大家入圍300組名單，從初賽報名超過2,800組脫穎而出，並將進行第二階段的輔導，展現本計畫已成為台灣規模最大的創業盛事，點燃創新創業風潮。

廣告 廣告

經濟部中小及新創企業署林進添主任表示，亞灣新創園自成立以來，持續引入多元創新能量，積極推動南臺灣創新資源的均衡發展，鼓勵在地新創企業持續精進研發，將研發成果商業化，及持續深化企業多元的合作與創業投資機會，並鏈結產業，使新創生態系更加成熟並具備全球競爭力。

櫃買主秘林婉蓉表示，創業不僅是技術的競賽，更是一場需要市場驗證與資金活水的長跑，面對瞬息萬變的全球政經局勢，產官學界與資本市場更需凝聚力量，協助企業「把創新做大、把轉型做深、把市場做遠」。

為深化對新創的支持，林婉蓉主任秘書特別介紹櫃買中心推出的「創櫃板Plus」平台，她將其比喻為「讓企業零負擔、卻享有國家級資源的加速器」。在企業衝刺業務的同時，櫃買中心提供免費且專業的輔導資源，協助新創用財務語言與資本市場接軌。當企業取得股票代號，等同向全世界宣告其為資訊透明、值得信賴的企業，這份「信任資產」正是櫃買中心希望能帶給新創團隊的最大禮物。

為了讓現場團隊更直接了解資源運用，櫃買中心亦在現場設置諮詢專區，展現作為新創進軍資本市場導航員的決心。創櫃板成立邁入第12年，成果豐碩，至今已成功扶植34家公司轉為公開發行、31家登錄興櫃，並有8家公司完成上櫃或上市掛牌。櫃買中心期許所有新創團隊能善用資本市場的信任基石穩健成長，從「創櫃板」起步逐步邁向興櫃及上櫃市場，攜手實現臺灣邁向「亞洲資產管理中心」的願景。