櫃買中心攜手標普道瓊斯 聯名指數布局ETF新動能

櫃買中心與標普道瓊斯指數公司簽署合作備忘錄，聯名指數蓄勢待發！（櫃買中心提供）

記者陳建興／台北報導

證券櫃檯買賣中心(Taipei Exchange)落實主管機關推動亞洲資產管理中心「壯大資產管理計畫」，積極擴展指數業務，於114年12月與標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)簽署合作備忘錄，期望在現今投資趨勢瞬息萬變的市場裡，結合雙方在指數編製方面的專業與經驗，持續為國內ETF商品市場注入動能，協助投資人快速且精準掌握投資契機！

標普道瓊斯指數公司所編製的S&P 500指數、道瓊工業指數等皆為國人熟悉，其中追蹤S&P 500指數之ETF，已有數檔在櫃買中心掛牌交易。截至113年12月，全球約有20兆美元的資產與S&P 500指數連結或以其作為指標。標普道瓊斯指數公司提供的指數解決方案具有指標性及創新能量，與櫃買中心合作將可擴大協助ETF發行人，全力推動臺灣成為亞洲資產管理中心的目標。

標普道瓊斯指數公司首席商務官Robert Ross表示：「我們很高興與證券櫃檯買賣中心合作，共同研發涵蓋不同資產類別的聯名指數。隨著台灣迅速成為亞洲最具活力的 ETF 中心之一，市場參與者需要量身訂做的指數，以協助他們衡量市場表現並把握新機會。標普道瓊斯指數公司致力於與證券櫃檯買賣中心緊密合作，研發並管理世界級指數，協助市場參與者掌握不斷變化的金融格局。透過結合標普道瓊斯指數的頂尖指數編製能力與證券櫃檯買賣中心深厚的在地知識，我們的合作將提升市場透明度，並推動台灣指數化投資產品的發展。」

櫃買中心表示，在櫃買中心掛牌交易的ETF涵蓋多資產、海內外股票及債券等多樣化主題，是ETF發行人的首選，本次透過與標普道瓊斯指數公司合作發展聯名指數，可望拓展櫃買中心指數化商品生態系，持續建造兼具深度與廣度的指數投資環境，提供投資人優質且多元的選擇，期待雙方合作能在金馬年一馬當先，共創佳績！