櫃買中心榮獲114年國家永續發展獎
行政院國家永續發展委員會為表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，以落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家永續發展願景，自93年起舉辦國家永續發展獎選拔。櫃買中心（Taipei Exchange）憑藉著長期深耕資本市場、積極推動永續發展的成果，榮獲「114年國家永續發展獎」，成為證券期貨周邊單位中首家獲獎機構。
櫃買中心不僅在實體經濟、資本市場及自身運作等面向展現永續與淨零的雄心，更透過制度、商品、科技與公益的具體作為，締造許多永續實績，為臺灣永續發展與淨零轉型打造堅實後盾。在實體經濟方面，櫃買中心建置多層次股票市場，透過創櫃板培育創新企業，興櫃市場承接潛力新星，上櫃市場打造聚落旗艦群，為不同規模與發展階段的企業提供最適切的輔導與籌資服務，全力支持中小微企業、女性創業及社會企業，讓資本市場成為全民共享的成長平台。在資本市場方面，櫃買中心不僅持續引領上興櫃公司深化企業治理並精進永續資訊揭露，亦透過債券市場引導資金挹注永續發展與轉型，以及投入公共建設與社會扶助措施。在自身運作方面，櫃買中心積極提升數位化、採用再生能源、落實溫室氣體盤查並實踐碳中和，同時響應多項環保與公益計畫，積極發揮自身量能促進永續發展。
展望未來，櫃買中心將持續聚焦於協助企業深化永續治理及提升氣候韌性，並推動綠色金融及數位轉型，攜手市場參與者共同推動臺灣邁向2050年淨零排放目標；同時，持續參與社會公益、推動性別平等與教育平權，提升社會大眾的永續意識，促進社會共榮。此外，櫃買中心也將透過強化國際合作，提升我國的國際能見度並擴大多元夥伴關係，深化永續影響力。
櫃買中心表示，獲得國家永續發展獎是對其永續承諾與努力的高度肯定，未來將持續攜手各界推動永續金融，助力臺灣資本市場注入永續動能，促進經濟與環境共榮。
