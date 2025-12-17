櫃買中心永續債今年破2千億大關！ 但兩大發行人台積電台電明年綠債放緩
台電和台積電綠債發行明年放緩！櫃買中心資料顯示，截至今年底永續發展債券流通在外發行餘額可望突破2000億元，但綠債發行最大為台積電和台電，在擴產達規模後，明年發行量可能放緩，或有新的地方政府來發債，高市府目前只有綠債，未來也可能發行社會責任債或可持續債券，櫃買會持續跟台中等六都新發行人接觸。
截至今年12月16日止,永續發展債券,包括：綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券等流通在外發行餘額達1950.60億元。加上明後天還有桃園市政府48億元可持續債，高市府76億元綠債，遠東新16億元等，整體而言，今年永續債券餘額將突破2000億元達2090.6億元。
櫃買中心今年上櫃39件、興櫃74件，IPO已經超越去年目標。展望明年，櫃買中心釋出，明年永續債比目標會今年多100億元，主要是台電和台積電綠債發行明年放緩，未來希望擴增發行人。
