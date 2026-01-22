櫃買中心2025日成交均值衝新高！2026年拚亞洲創新籌資樞紐 2大項目布局全球

儘管全球經貿環境在2025年面臨地緣政治風險與氣候變遷的雙重考驗，台灣資本市場依然展現強韌的生機。據櫃買中心最新數據，2025年上櫃市場日均成交值首度衝破千億大關，以1,165.42億元刷新歷史紀錄。展望2026，櫃買中心擘劃五大發展主軸，宣布將全面對接「亞洲資產管理中心」政策，透過債券代幣化、主動式ETF等金融創新，朝「亞洲創新籌資樞紐」邁進。

股債雙引擎發威 國際排名躋身前列

回顧2025年，櫃買市場繳出一張漂亮的成績單。截至去年底，上櫃指數收在276.24點，全年漲幅達7.97%。除了成交量創高外，市場熱度亦居高不下，成交值周轉率高達390.82%，不僅創下近三年最高，更穩居世界交易所聯合會（WFE）統計的全球第二名。



櫃買中心指出：「股債雙核心的均衡發展，是我們躋身國際前列的關鍵。」在債券市場方面，債券ETF掛牌檔數達95檔，規模逼近3兆元大關，位居亞太區第一、全球第七。此外，永續發展債券亦寫下新里程碑，114年發行金額達2,090.6億元，其中政府機構為推動公共建設所發行的債券金額更成長了34%，顯示資本市場已成為支持國家淨零轉型的重要後盾。

2026五大主軸：從創櫃Plus到特色產業集群

展望2026年，櫃買中心將策略重心鎖定在「強化多層次市場動能」。針對中小微企業，升級版的「創櫃板Plus」將結合國發基金與四大會計師事務所資源，提供免費輔導與投資媒合，助攻新創企業跨越資本門檻。在上市櫃引導上，櫃買中心將與證交所共組「資本市場服務團」，鎖定AI、資安、生技及國家核心戰略產業，目標是在2026年新增至少20家特色產業企業進入市場。



櫃買中心強調：「我們不僅是籌資平台，更是企業永續發展的夥伴。」為協助企業接軌國際ESG標準，115年將正式啟動「綠色證券認證制度」。未來綠色收入達標的上櫃公司，不僅能在ESG評鑑中獲得加分，更能有效吸引金融機構的綠色授信與國際資金流入。

金融科技新藍海：債券代幣化與主動式ETF

在商品創新領域，2026年最受矚目的焦點莫過於「債券代幣化」與「主動式ETF」的全面布局。櫃買中心計畫引進氣候轉型債券與專案債券，並研議建立我國公司債及金融債券的代幣化制度，利用區塊鏈技術強化市場流動性與透明度。



同時，因應資產管理需求的多元化，櫃買中心將持續擴大ETF生態系，推動多資產主動式ETF、目標日期型及目標到期型ETF掛牌。櫃買中心表示，透過與標普（S&P）、富時羅素（FTSE）等國際指數公司合作，將引進更多具國際競爭力的商品，實施「壯大資產管理計畫」，讓台灣成為亞洲投資人的首選市場。



數位監理升級 AI助攻維護投資信心

隨著市場規模擴張，櫃買中心亦將同步推動數位轉型。2026年將導入AI與自動化技術，應用於日常監理與大量股份申報的處理程序，藉此降低人為判斷風險並提升作業效率。櫃買中心強調，唯有透過安全、透明的交易環境，才能在波動的全球經濟中維護投資人信心，確保台灣資本市場在「亞洲創新籌資平台」的競逐中脫穎而出。



