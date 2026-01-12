櫃買人氣紅不讓！單週開戶大增4.1萬戶 散戶大軍積極歸隊

財經中心／師瑞德報導

櫃買市場多頭訊號亮眼！據最新統計，單週開戶數大增 戶，融資餘額亦同步攀升 元，顯示內資與散戶信心回籠。與此同時，融券餘額大幅減少 ，籌碼面呈現資增券減。下週興櫃市場將迎來安立璽榮、騰勢等8檔新股掛牌，預料將再掀一波投資熱潮。（AI製圖）

櫃買中心公布最新市場統計數據，顯示隨著近期股市行情加溫，投資人參與度顯著提升。截至今年1月9日止，櫃買市場累計開戶數已突破2,326萬戶大關，單週大幅增加41,357戶，增幅約0.18%；與此同時，代表散戶動能的現股當沖開戶數也同步增長，一週內增加19,873戶，顯示市場多頭氛圍濃厚，散戶大軍正積極歸隊。

融資大增、融券回補 籌碼面偏多方格局

在信用交易方面，數據呈現明顯的「資增券減」格局，反映內資信心充沛。截至1月9日，融資餘額來到1,234.20億元，較前一週顯著增加43.83億元，增幅達3.68%；反觀融券餘額則出現回補潮，單週減少8,565張，降至67,847張，減幅達11.21%。整體而言，信用交易成交值佔比提升至9.00%，資券相抵（當沖）比例亦微幅上揚，顯示市場交易熱度持續升溫，多方控盤力道轉強。

債券ETF買氣續熱 規模單週暴增341億

除了股市熱絡，債券市場亦見資金湧入。受惠於降息預期與資產配置需求，債券ETF持續吸金。截至1月9日，已上櫃的95檔債券ETF總資產規模來到2兆9,625.80億元，單週規模大幅增長341.98億元；總成交金額更較上週激增499.04億元，日均值達107.02億元。這顯示投資人在追逐股市資本利得的同時，亦透過債券ETF進行避險與收益配置，資金呈現股債雙向布局的態勢。

興櫃市場熱鬧滾滾 下週8檔新兵接力掛牌

展望下週，興櫃市場將迎來一波掛牌熱潮，預計有8檔新股陸續登錄興櫃，為市場注入新血。1月13日將由生技股安立璽榮-KY（7871）、半導體材料商宇川精材（7887）及綠能環保股騰勢（7889）率先打頭陣；緊接著1月14日由博研醫藥（7891）接棒；1月15日為居家生活類股睿信（7893）；1月16日則有宏羚（7885）、元鈦科（7892）及喬越（7896）壓軸登場。這批新兵涵蓋生技、電子材料及綠能等熱門產業，預期將進一步活絡興櫃市場成交量能。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

