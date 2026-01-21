櫃買去年股債亮眼 董座簡立忠：今年上櫃目標挑戰27家、興櫃50家

櫃買中心董事長簡立忠對明年股債表現持續樂觀。

櫃買中心今（21）日舉行年終記者會，董事長簡立忠表示，去年櫃買中心展現強健、均超出預期，全年營收總額達3,兆347億元，較前一年成長8%，展望今年，簡立忠指出，在AI產業前景看好，股市熱絡下，今年上櫃、興櫃掛牌可望持續熱絡，因此設定上櫃目標27家，興櫃50家。另去年永續債發行量達到2090億元，超越去年2090.6億元、並創新高，今年目標則為1300億元，各項業務力拼維持成長。

2025年底櫃買指數收在276點，全年上漲8%。櫃買市場日均成交值達1056億元，外資買賣比重攀升至24.3%，雙雙創下歷史新高。上櫃公司本益比為33倍，成交值周轉率390%，均為近三年最高水準。

簡立忠指出，新申請上櫃、創櫃及穿櫃公司數量均超出預期，分別為44家、87家及116家，顯示中小企業進入資本市場成效顯著。全年IPO籌資金額達226億元，較前一年成長超過50%，去年上櫃公司全年營收總額達3,347億元，也較前一年成長8%。

債券市場方面，簡立忠表示，2025 年櫃買債券發行規模將近3兆元，在亞太主要交易所排名第一，全球排名第七。續發行債券達 2,090億元，已突破先前設定的2,000億元目標。政府機構發行債券金額達161億元，較前一年成長34%，均創下新里程碑。櫃買中心同時推動首檔外幣掛牌ETF、多資產ETF及主動式ETF，為投資人提供更多元選擇。

展望2026年，簡立忠表示，年將以「亞洲資產管理中心」政策為核心，推動五大主軸，包括：一、優化投資環境，持續輔導企業進入資本市場，整合政府及專家資源，協助創櫃、上櫃企業順利銜接。二、提升企業曝光度：加強國內外路演，讓投資人看見上櫃公司實力，並協助企業落實永續發展。三、推動永續金融：持續促成地方政府及中央政府綠色債券發行，吸引資金投入公共建設，鼓勵企業加入永續行列。四、金融創新商品：研發目標到期型 ETM、目標日期債券等產品，滿足退休基金及特定投資需求。五、數位化與自動化：投入AI與自動化技術，提升日常管理與作業效率，營造安全透明的投資環境。

櫃買中心持續透過制度創新與多元服務，協助中小企業進入資本市場，同時推動亞洲資產管理中心與亞洲創新投資平台，股票與債券兩大核心業務均取得亮眼成績。