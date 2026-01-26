櫃買審議通過宏碁智新公司上櫃案

民進黨前立委高嘉瑜表態回鍋選台北市內湖南港區市議員，受訪時被問到是否會找王世堅幫忙站台？她笑稱，「我已經非常吃醋」，王世堅現在心裡只有「愛妃」，都不「吃瑜」了！對此，王世堅今（26日）表示，與高嘉瑜是20年好朋友，這是玩笑話，所以她沒什麼用意，純粹博君一笑；她若有需要，他一定義無反顧去幫她。

中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2 則留言