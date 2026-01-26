櫃買審議通過宏碁智新公司上櫃案

其他人也在看
集團再添生力軍!宏碁智新 上櫃審議通過
宏碁旗下宏碁智新（7794）26日通過櫃買中心審議上櫃案，將成為集團老虎軍團的新生力軍。宏碁智新去年在東南亞及印度市場擴展有成，年度營收續有雙位數增長、達9.9億元創高，前三季後純益0.55億元、每股稅後純益2.19元，同寫歷史新高。工商時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
戴爾深化與聯強合作 擴大產品應用加速AI落地
戴爾 (DELL-US) 亞太、日本及大中華區總裁 Mr. Peter Marrs 日前偕同台灣總經理廖仁祥與其團隊，拜訪聯強 (2347-TW) 集團總部，由聯強集團執行長王其勳、集團資深副總裁杜書全，與群環科技總經理萬文凱接待，鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《大賣空》本尊一句話 GameStop盤中股價暴衝
根據《CNBC》報導，電影《大賣空》原型、曾因放空美國房市而聲名大噪的投資人貝瑞 (Michael Burry) 表示，近期已開始買進 GameStop 股票，消息曝光後，該股周一 (26 日) 股價一度大漲近 8%。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
櫃買中心1/26審議通過宏碁智新申請上櫃案
櫃買中心於1月26日審議通過宏碁智新公司上櫃案 宏碁智新公司(股票代號：7794)主要從事自有品牌家電銷售及旅館與不動產租賃管理服務，董事長為侯知遠，推薦證券商係台新綜合證券及國泰綜合證券，申請時資本額250,000千元。 宏碁智新公司113年度合併營業收入為834,146千元，稅後淨利為25,331千元，每股盈餘為1.01元。114年前三季合併營業收入為737,849千元，稅後淨利為54,925千元，每股盈餘為2.19元。延伸閱讀：櫃買中心預計1/26審議宏碁智新上櫃案宏碁智新 114年12月營收8957萬、年增32.12% 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新任印度駐台代表德寧瀚主持紀念日酒會 (圖)
印度台北協會26日舉辦「印度共和紀念日酒會」，此為新任印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）抵任後首場公開大型活動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
宏碁集團又添小金雞 宏碁智新通過上櫃審議
宏碁宣布，集團子公司宏碁智新於已於1月26日通過櫃買中心上櫃審議會，邁向正式上櫃掛牌又近一步。宏碁表示，宏碁智新主要從事自有品牌家電銷售及旅館與不動產租賃管理服務，2025年12月營收為8,957萬元、月增37.14%，累計宏碁智新2025年營收為 9.9億元，年增18.71%。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
他殺了牠還買花道歉！ 前警員毒死女友愛犬下場曝
根據《福斯新聞》等美媒報導，現年22歲的艾德溫坎普薩諾（Edwin Campuzano），當時仍任職於巴托市（Bartow）警察局。警方指出，他於2025年5月間，在女友保拉費南德茲（Paula Fernandez）外出期間，將毒藥顆粒放入米洛的飼料碗中，只因「不喜歡那隻狗」。米洛進食後隨即中毒，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
守護鮪魚極鮮時刻 政澄水產讓台灣鱻味登上國際舞台
圖：政澄水產全程以-50度C，超低溫冷鏈技術保存，以最大程度鎖住鮪魚鮮度與營養。(圖/政澄水產提供) 【記者張 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
高嘉瑜吃醋怨他心只「愛妃」都不「吃瑜」 王世堅：玩笑話而已
民進黨前立委高嘉瑜表態回鍋選台北市內湖南港區市議員，受訪時被問到是否會找王世堅幫忙站台？她笑稱，「我已經非常吃醋」，王世堅現在心裡只有「愛妃」，都不「吃瑜」了！對此，王世堅今（26日）表示，與高嘉瑜是20年好朋友，這是玩笑話，所以她沒什麼用意，純粹博君一笑；她若有需要，他一定義無反顧去幫她。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
買賣爭議引衝突2嫌砸車行 平鎮警迅速偵破送辦
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局平鎮分局北勢派出所23日接獲報案，指中豐路一間中古車行遭 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
志強-KY 2025營收首破200億 EPS6.77元
【記者柯安聰台北報導】志強-KY（6768）公布2025年自結財報數字。志強-KY 2025年合併營收203.74億元，營收創新高，年增10.5%；每股稅後盈餘為6.77元，低於2024年的8.15元...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
4類食物 可降鼻咽癌風險
鼻咽癌早期症狀不容易警覺，超過七成已是晚期；然而，曾被視為國病的「鼻咽癌」，近年來卻逐漸被淡忘。台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平指出，鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及Epstein-Barrvirus（EBV）感染密切相關。臺大醫院鼻咽癌跨科團隊的研究顯示，攝取植物性維生素、鮮魚、每周一杯綠茶或咖啡，可降低鼻咽癌風險。台灣一年約有一千五百人罹患鼻咽癌，以男性居多，約為女性三倍，好發年齡在四十至五十五歲（青壯年）。環境致病因子有：食用亞硝胺鹽、長期吸菸、木屑粉塵暴露、甲醛暴露等。鼻咽癌的早期症狀不容易警覺，耳朵會出現悶塞感、聽不清楚、水聲耳鳴，有單側鼻塞、鼻涕中帶血絲、痰中帶血絲、頸部腫瘤、單側莫名頭痛，或是出現複視、單側臉麻或感覺異常 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣大內容投資開年報捷 陽光女子合唱團票房破2.5億
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大長期投入影視投資與跨國合製，2026年開年即交出亮眼成績，共同投資出品電影《陽光女子合唱團》於今(26)日正式衝破2.5億大關。憑藉「看完絕對淚腺失守」的強大口碑帶動票...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
宏碁小金虎再添一員 宏碁智新上櫃案獲通過 去年前三季賺贏前年全年
櫃買中心於 26 日召開上櫃審議會，正式通過宏碁集團旗下宏碁智新的上櫃申請案。這標誌著宏碁集團推動子公司上市櫃的「老虎隊」策略再下一城，宏碁智新將成為資本市場的新生力軍，預計將為集團生活家電事業群注入更多資源與動能。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣南部海域規模4.6地震 最大震度屏東縣3級
（中央社台北27日電）根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨2時48分發生芮氏規模4.6地震，地震深度23.9公里，震央在屏東縣政府南南東方103.2公里（屏東縣近海），最大震度屏東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1150127中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
投資人關注企業財報 歐股收盤近乎持平
（中央社倫敦26日綜合外電報導）美國總統川普日前因為歐洲8國反對美方接管丹麥自治領土格陵蘭，一度揚言要加徵關稅，但他撤回關稅威脅後，投資人關注最新企業財報，歐洲股市主要指數今天收盤漲跌幅度不大。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
6.9億得主是你嗎？威力彩最新獎號出爐
台彩今（26）晚開出威力彩第115000008期獎號，由於頭獎已連續25期未開出，本期頭獎獎金上看6.9億元，第一區號碼為：03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。其他獎項獎號如下：．台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
漲勢超預期，華邦電傳DDR4/DDR3 Q1合約價翻倍，法人上修今年EPS看16元
【財訊快報／記者李純君報導】DDR4漲勢恐超乎預期強勁，業界傳出，今年第一季華邦電DDR4 4Gb與DDR3 4Gb顆粒合約價將大幅季增100%和111%，至於第二季價格仍在議協商，預期走勢依舊穩健上揚，基於多項利多，法人圈上修華邦電今年每股獲利目標，上看16元。受惠於需求強勁、報價上漲趨勢犀利，法人圈今早傳出，華邦電2026年每股淨利可達16元，2027年每股淨利更上看20元。出貨量部分，2026年對比2025年將會年增五成，2027年也將維持近五成的年增率。而近期DRAM市場的供給較先前更加吃緊，DDR4與DDR3第一季報價上揚幅度不小，業界傳出，華邦電DDR4 4Gb顆粒合約價第一季漲幅一倍，DDR3 4Gb第一季合約價漲幅也超過110%，且華邦電2026年DRAM產能已100%被客戶預訂完。此外，華邦電的DDR4 8Gb將於今年第二季量產並貢獻營收，投片約2萬片到2萬5千片，DDR4 16Gb預計於今年第四季量產，客戶為BMC、Switch與網通族群。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言