櫃買審議通過程曦資訊上櫃案

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由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好Spac......
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
AI股還能抱下去嗎？謝金河點出觀察指標：不要極端預測
近期美股與包含台股的亞洲股市因美國就業數據、博通新一季財報等因素發生劇烈震盪，引發不少投資人憂心股市未來走向。對此，財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》中表示，股市在累積如此大的漲幅後，市場有必要修正過大漲幅，投資人在觀察市場變化時，應盡量保持中性，不要過度極端預測。謝金河說明，博通上一季的財報營業額達221.9億美元（約新台幣7019億2100萬元）......
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
美伊和平協議將成？川普怒斥外洩條款偏袒伊朗是假新聞
美國與伊朗近日釋出和平協議即將達成的訊號，但雙方對具體條款的解讀卻大相逕庭。巴基斯坦官方宣稱協議文本已定案，但美國總統川普隨即在社群媒體上痛批外洩的親伊條款是「假新聞」，強調美方絕無輕易讓步。
國民黨幕僚被列監委名單 郭正亮揭賴清德盤算：都是為了「她」
總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，副總統蕭美琴公布名單時強調，在未廢除監察院前，懇請立法院客觀審視、維持監察院正常運作。民眾黨已表態，絕不同意民進黨提名的監委，國民黨則表示，尚待黨團與黨中央協調。前立委郭正亮認為，民進黨監委名單納入新北市長侯友宜幕僚、新北市前副市長謝政達，是考量民進黨新北市長參選人蘇巧慧選情，是為了挖侯友宜的票。郭正......
【更新】綠能金童爆內線弊案！涉利多大單前卡位 天宇吳氏3兄弟共交保1300萬元
曾以轉型綠能、切入美系儲能大廠供應鏈而備受市場矚目的儲能大廠天宇工業（8171），驚傳高層涉入內線交易案。台北地檢署於今（6/12）日發動大規模搜索，劍指天宇核心決策圈董事長吳祖榆、總經理吳祖璋及副總經理吳祖銓3兄弟，經檢察官漏夜複訊後，以涉犯反《證券交易法》內線交易罪將3兄弟各諭知900萬元、300萬元、100萬元交保，3人均限制出境出海及住居。
SpaceX掛牌納斯達克！永續合約日內飆到185美元 正式報價倒數
全球首富馬斯克旗下太空技術公司SpaceX（SPCX）今（12）日正式登陸納斯達克，SpaceX IPO每股定價135美元，估值達1.75至1.78兆美元，為人類史上最大規模公開募股，傳認購需求爆量2500億美元，打破沙烏地阿拉伯石油公司的歷史紀錄，超額認購高達近4倍。由於SpaceX募資規模龐大，承銷商通常希望以盤前10%手動調整撮合池，報價時間較美股開盤......
記憶體火力全開！旺宏前5月營收暴增逾1倍 投信卻一路倒貨8天、今再倒貨4.4億元逾3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股大盤今（12）強勢衝高，加權指數收44169.04點，上漲1019.58點，漲幅2.36%，成交量達1.11兆元。籌碼面方面，據證交所統...
元大金股東會配發2.2元股利 整合集團綜效
[NOWNEWS今日新聞]元大金控今（12）日召開股東常會，通過去（114）年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，去年盈餘普通股每股配發現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2...
台股劇烈波動！3檔個股爆違約交割 總金額破7034.4萬
受到近期台股大盤震盪影響，證交所與櫃買中心今（12）日公告達到了違約資訊揭露門檻的個股名單。本次共有3檔股票，分別為上市的新日興（3376）、欣興（3037），以及上櫃的旺矽（6223），合計違約交割總金額高達7034.4萬元。
鋼價止跌回升！外資大買中鋼卡位5.34億元加碼2.8萬張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美股四大指數昨日全面收紅，激勵台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終...
法官放行！川普80大壽將在白宮草坪辦UFC格鬥賽
美國聯邦法官駁回民眾訴訟，允許總統川普於週日在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事。當天適逢川普80歲生日，儘管原告指控該商業活動「極度腐敗」且未獲國會授權，法官仍放行讓比賽如期舉行。
賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯
台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」
高階玻纖布供不應求！缺貨看至2027年底…「這檔」訂單能見度良好 再砸20億元擴產迎大單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台玻（1802）12日召開股東會，受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，高階玻纖布市場供不應求。董事長林伯豐表示，公司今...
最後上車日在下周一！「這檔主動式」確定配息0.63元外資卡位8萬張 再加碼00405A達6339張
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美股四大指數昨（11）日全面收漲，連帶台股今（12）日大盤反攻，盤中一度觸及44798.88點，終場收44169.04點，上漲1019.58點...
股票淪廢紙！1台灣大廠確定6/23下市 3.8萬股民哭了
台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數。對此，台灣證券交易所日前表示，森崴能源有價證券併案列為變更交易方法，並加採行分盤集合競價交易方式，且自6月23日起將終止上市。