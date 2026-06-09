櫃買審議通過華芸公司上櫃案

生活中心／駱瑩倫報導桃園一名陳小姐日前為尋回失蹤的愛犬「陳美琪」，在網路上開出50萬元高額懸賞金，引發全台熱議，甚至有熱心民眾自發組成協尋行動，掀起一波「尋狗熱潮」。最後陳美琪由同村一名廖姓長輩在住家外意外尋獲，讓這起備受關注的尋犬事件順利畫下句點。找回心愛的毛小孩後，陳小姐如約支付懸賞金，不過廖先生體諒年輕人賺錢不易，協商後決定僅收下8萬元紅包，其餘42萬元則捐作善款，此舉讓不少民眾看了直呼暖心。

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