櫃買審議通過華芸公司上櫃案

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台積電副總申報贈與500張股票！市值估逾11億 受贈人身分未公開
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台積電（2330）股價屢創新高，高層持股異動也受到市場關注。根據公開資訊觀測站最新資料，台積電廠務副總經理莊子壽於8...
台股爆違約交割 佳必琪、群聯共逾1.7億元
[NOWNEWS今日新聞]台灣證券交易所與櫃買中心今（9）日晚間分別公告，上市股佳必琪與上櫃股群聯遭券商通報違約交割，兩案合計金額約1.72億元。證交所公告，新光證券通報佳必琪發生鉅額違約交割，金額達...
1.1萬申購抽抽樂最後倒數！「生技廠」上櫃增資 近2400名額趕緊搶
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導為充實營運資金並因應初次上櫃，生技廠立弘（1780）近期辦理現金增資發行新股，預計將增資1.28億元，發行新股1萬2382千張，...
駿吉-KY財報補件未完成 櫃買中心公告6/11起停止交易
櫃買中心今（9）日公告，駿吉-KY（1591）因未依規定完成115年第一季財務報告重新公告申報程序，將自6月11日起停止有價證券在證券商營業處所買賣。
業賣股賺錢別忘「這筆稅」要繳！少做一動作恐補稅44.8萬 國稅局說話了
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導AI產業帶旺台股，不少企業也利用閒置資金進場投資，盼替公司增加收益。不過南區國稅局提醒，營利事業出售國內有價證券所...
手握訂單排到3年後！5大科技巨頭都找「這大廠」 首季獲利狂飆5倍
廠務工程大廠巨漢（6903）昨（8）日股價下跌7.5元，跌幅1.91%，終場收在385.5元。不過，公司日前於法說會釋出樂觀展望，指出截至5月底，在手訂單金額已衝上110億元，訂單能見度更一路延伸至未來2至3年，顯示後續營運動能依舊強勁。首季雖屬傳統淡季，但巨漢仍繳出亮眼成績，獲利年增超過5倍，每股純益（EPS）達6.72元，股東會也同步通過配發8.5元現金股利。
比台積電還熱門！「這檔」吸300萬人搶抱 全台破1/5股民都在買
台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）再寫新里程碑！根據集保結算所截至6月5日最新統計，0050受益人數已達300.8萬人，正式突破300萬人大關，不僅穩坐台股ETF受益人數冠軍，更超越「護國神山」台積電（2330）的267.8萬股東人數。今（8）日0050成交量更衝上31萬8509張，人氣持續飆升。
黃鐙輝「賣光台積電」改押0050！「兩大優勢」全說了
財經中心／綜合報導曾憑藉戲劇《奇蹟的女兒》拿下第54屆金鐘獎「迷你劇集男配角獎」的男星黃鐙輝，戲外對於投資相當有想法；他過去相當看好台積電（2330），甚至揚言會緊抱台積電不賣，但2024年卻將手上的台積電股票全賣光，並反手重押「這檔ETF」。他日前上節目還透露，自己的理財觀念發生改變，坦言自己不再害怕背負3000多萬的房貸，更打算利用「這一種財務邏輯」，實現資產穩定增值，希望能實現15年後月領30萬元的目標。
PCB、ABF需求持續強勁！「載板大廠」5月營收達140.6億元再創高 成功躋身千金股行列
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導載板三雄之一的欣興（3037）今（8）日公布5月營收達140.6億元，月增0.91%、年增32.37%，再度寫下單月營收新高；而今年1至5...
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
押寶黃仁勳行情慘翻車！他大買槓桿ETF 2天「慘賠1億元」
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導輝達執行長黃仁勳訪韓掀起AI旋風，不少南韓散戶深信「黃仁勳效應」將點燃股市利多，紛紛大舉進場。不料南韓股市竟連續兩...
今年前5月就快賺贏去年！「記憶體模組廠」5月營收129.4億元又創新高 看好DRAM、NAND價格續揚
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導記憶體模組大廠威剛（3260）於今（8）日公布5月營收達129.4億元月增22.61%、年增210.44%，今年已連續3個月破單月營收新高；...
全台瘋找「陳美琪」奇蹟回家 50萬懸賞金結局曝
生活中心／駱瑩倫報導桃園一名陳小姐日前為尋回失蹤的愛犬「陳美琪」，在網路上開出50萬元高額懸賞金，引發全台熱議，甚至有熱心民眾自發組成協尋行動，掀起一波「尋狗熱潮」。最後陳美琪由同村一名廖姓長輩在住家外意外尋獲，讓這起備受關注的尋犬事件順利畫下句點。找回心愛的毛小孩後，陳小姐如約支付懸賞金，不過廖先生體諒年輕人賺錢不易，協商後決定僅收下8萬元紅包，其餘42萬元則捐作善款，此舉讓不少民眾看了直呼暖心。
癱瘓券商app真正兇手是誰？ 證交所給答案
有報導將造成多家券商癱瘓的凶手指向系統協力廠商「嘉實資訊（3158）」，對此嘉實火速發布重訊嚴正否認，強調系統一切正常。證交所隨後也緊急出面定調，主因是「投資人短時間大量登入」導致系統過載，經分流後已恢復正常，將持續密切監控市場運作。
美股狂閃熊市警示！ 美銀：投資人應速做「這1事」
AI熱潮帶動美股連連狂漲，但如今恐怕即將見頂。美國銀行證券（Bank of America Securities）發布最新報告，直言當前股市已滿足高達70%的「熊市指標」，建議投資人見好就收、落袋為安。
你也買了嗎？ 00405A上市即破發40萬人上車
主動富邦台灣龍耀（00405A）於2026年6月9日正式掛牌，主打靈活調整的主動型操作，鎖定全球AI供應鏈爆發潛力。上市首日表現強勁，盤中成交量突破40萬張，成交金額逾38億元，漲幅達3.62%。該ETF採用Gain Alpha模型，精選獲利優於同業的領導企業，吸引大量追價買盤。專家提醒，新掛牌標的初期波動較大，投資人應留意籌碼沉澱狀況與追高風險，審慎評估長線獲利動能。
恐重演股市海嘯？專家點名「2大資產」將成保命符
財經中心／周孟漢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點。眼看股市迎來劇烈回檔，引發投資人集體恐慌，資產管理規模高達 40 億美元的華爾街巨鱷「史密德（Bill Smead）」警告，坦言目前的市場已進入「後期狂熱階段」，恐將重演 1970 年代的歷史崩盤，迎來「失落的十年」，陷入長期資產零報酬的漩渦內，並點名「這 2 大核心資產」將成為 AI 狂熱泡沫破滅時，唯一的避難所。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
台股洗盤「連環爆」！佳必琪1.49億元違約交割創今年新高、群聯也踩雷
台股近期盤勢陷入極端劇烈震盪，大盤高低沖洗宛如雲霄飛車。在經歷8日加權指數恐慌性慘跌1,568點後，9日市場多頭強勢反撲，終場暴漲1,201點，連續兩日寫下台股歷史級的洗盤紀錄。然而，在市場資金與情緒極度緊繃的「上沖下洗」巨浪中，臺灣證券交易所、櫃買中心9日雙雙公告，佳必琪（6197）、群聯（8299）爆發違約交割，再度引發市場震撼。