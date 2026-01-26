櫃買彭博首檔合作ETF 009815今掛牌 聚焦美股七巨頭

櫃買市場喜迎ETF新血！台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF MAG7+（009815） 26日正式掛牌上櫃，此為櫃買中心與國際知名指數編制商彭博（Bloomberg）首度聯手合作開發的股票指數ETF，寫下雙方合作的重要里程碑，為台灣資本市場開闢全新的道路。

櫃買中心。（資料照／工商時報）

櫃買中心副總經理涂月憲表示，本檔為櫃買市場首檔採用彭博與櫃買中心聯名指數之ETF，櫃買中心肩負健全資本市場、擴大投資選擇、引領資金有效配置的重要使命，在主管機關的指導及業者的支持下，積極善用台灣的優勢，同時吸引國際資金、人才，為產業發展注入活水，並鼓勵創新商品的發行，讓台灣資本市場更具吸引力與競爭力。

廣告 廣告

近年來國人理財意識提升及資產配置國際化提升，因此櫃買中心率先與國際知名指數公司合作編制聯名指數，於2025年4月宣布與國際知名的彭博指數服務有限公司（Bloomberg Index Services Limited）正式簽訂合作契約，並積極推動ETF商品規劃、推出聯名指數商品，同時規劃產品將自股債跨足到多元資產領域，以打造完善生態系。

同時，櫃買中心也持續引進前瞻性的優質標的，讓投資人能以更有效率的方式參與更多元的ETF商品。涂月憲指出，隨著本檔ETF的加入，不僅壯大ETF生態系，更為市場帶來全新成長動能，展現國際資產管理品牌深耕台灣市場的決心，以及對台灣市場的肯定。

彭博指數亞太產品主管莊戟表示，本檔ETF所追蹤的指數承襲了彭博在指數領域的深厚底蘊與方法論優勢，兼具國際視野與在地需求，可精準捕捉美股市場上大型科技領袖企業的成長動能。彭博將持續運用其在指數編制與管理方面的豐富經驗與完善體系，不斷創新，為全球ETF市場提供專業支持。未來，彭博亦將深耕台灣市場，並與在地機構緊密合作，協助投資人更有效把握市場契機。

而大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠則指出，過去一年儘管政治不確定性升高，但聯準會與國際貨幣基金（IMF）、世界銀行等機構持續上修美國經濟成長預測，其核心動能就是來自於AI帶動的結構性資本支出循環，代表AI投資已不僅是科技題材，更是實質GDP的推動力。

近期台積電宣布2026年資本支出，大幅超出市場預期，更凸顯AI需求的扎實和未來性，在此趨勢下，具備高度護城河與技術領先優勢的科技龍頭，將是主要的受惠對象，透過具備集中化布局特色的009815，投資人更將站穩AI成長紅利的第一線。（工商時報鄭郁平）

※本文授權自工商時報，原文：見此

【更多工商時報報導】

IMF點名台灣美元曝險高 楊金龍：有誤解、央行不緊張

三星追趕SK海力士！傳下月開始量產HBM4供應輝達AI晶片

香港強攻金市地位 倉儲容量拚2千噸

延伸閱讀

找賈永婕參戰台北市長？ 學者分析曝：民進黨此役已無牌可打

放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？