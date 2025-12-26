櫃買提醒投資人注意ETF多元商品特性
【記者柯安聰台北報導】隨著主管機關開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，新型ETF商品為114年增添市場動能，也為投資人帶來更多元的投資選擇，為我國成為「亞洲資產管理中心」奠定紮實基礎。
櫃買中心表示，為利投資人辨識各種ETF商品屬性，在證券編碼原則上即可見其區分。股票主動式ETF證券代碼第6碼固定為A，債券主動式ETF證券代碼第6碼為D，例如，今年櫃買市場掛牌的00980D主動聯博投等入息ETF及00981D主動中信非投等債ETF等，皆為債券主動式ETF，皆以基金經理投資研究與決策為核心，透過更具彈性的投資組合調整，力求達成特定投資目標或追求較佳報酬。
另外，被動式多資產ETF證券代碼第6碼為T，例如，今年櫃買市場掛牌的00980T平衡凱基美國TOP，屬被動式多資產ETF(亦稱平衡型ETF)，以追蹤、模擬或複製指數為主，特色在於同時配置股票與債券，依固定比例或既定規則進行權重調整，提供投資人「一站式」資產配置選擇。
櫃買中心提醒投資人，ETF商品設計多元，投資前應參閱公開說明書，例如平準金的制度，亦是投資人應該深入了解的一環。金管會已規範ETF採用收益平準金作為收益分配來源時，投信業者應訂有ETF收益分配原則，優先分配股利、利息及已實現資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，才使用收益平準金配息，並納入內部控制制度進行管理。不論是主動式或多資產ETF，都可能採用平準金進行收益分配。投信投顧公會已於114年7月發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，明定收益分配原則，包含ETF實際配息率原則不應超過參考配息率、收益平準金之使用應訂有啟動標準及使用上限、ETF應訂有收益分配優先順序，並依配息頻率估算優先科目使用金額，此外並提供計算範例與違規態樣，以利投信業者遵循。
櫃買中心再次呼籲，投資人在購買任何ETF商品前，均應詳閱公開說明書，充分了解產品特性、投資策略、費用結構與風險揭露；投資後亦應持續關注市場變化，留意ETF市價、淨值折溢價情形及市場流動性狀況，審慎管理投資損益及風險。（自立電子報2025/12/26）
