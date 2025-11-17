櫃買攜手麥格理證券合辦法說會 上櫃公司整體表現獲外資青睞

櫃買中心董事長簡立忠。陳俐妏攝



櫃買中心與麥格理資本台灣證券分公司(以下簡稱麥格理證券)，於11月17日合作舉辦「TPEx and Macquarie Taiwan Conference 2025 – Tech and Beyond」法人說明會，共有10家上櫃公司及8家上市公司出席，吸引了來自澳洲、歐洲、香港、日本、馬來西亞、新加坡、美國及台灣等地，共56 家機構法人與會。

本次活動計有上櫃公司上詮(3363)、力旺(3529)、新應材(4749)、環宇-KY(4991)、聖暉*(5536)、振曜(6143)、萬潤(6187)、旺矽(6223)、台燿(6274)及神盾(6462)等10家上櫃公司及8家上市公司出席，逾百位機構法人投資人代表，經由面對面會談的方式，說明近期公司財務業務情形及競爭優勢。

廣告 廣告

櫃買中心表示，近年來AI浪潮席捲全球，成為驅動全球產業變革的重要力量。臺灣具備軟硬體領域發展優勢，在供應鏈中扮演了關鍵的角色。為延續這波優勢，櫃買中心與麥格理證券合作，舉辦以半導體及電子相關產業為主題的法說會。本次法說會除面對面會談外，亦舉行產業分析講座及櫃買中心專題演講等活動，向國際機構投資人宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買中心並表示，位居全球供應鏈關鍵角色的台灣科技產業依然展現強勁韌性，繳出亮眼的成績單。上櫃公司整體表現相當優異，依據今年上半年財務報告，仍有6成上櫃公司有獲利，近1成上櫃公司每股盈餘(EPS)在新台幣5元以上。截至10月底，上櫃股票每日平均成交金額達新台幣1,015億元，較去年全年的960億元，增加約5.73%；同一期間外資在櫃買市場成交占比達23.8%，亦呈現逐年成長趨勢。。

更多太報報導

輝達財報公布前夕 台積電前採購副總李文如明傳上任、科技七雄集滿四家了!

國壽祭「健康險全外溢+全發小樹點」週週回饋！五年拚突破200萬保戶

台灣資本市場首個IP創新版獨角獸tibit登場！ 證交所林修銘：把台灣新創帶到全球