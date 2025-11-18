櫃買攜手麥格理辦法人說明會

櫃買董事長簡立忠（左二）、總經理陳麗卿（左一）與麥格理證券Mr.AdamZaki,Global Head of Mac Cap Equities（右二）、柳志達總經理（右一）合影。

櫃買中心攜手麥格理證券舉辦「TPEx and Macquarie Taiwan Con-ference 2025―Tech and Beyond」法人說明會，共有10家上櫃公司及8家上市公司出席，吸引了來自澳洲、歐洲、香港、日本、馬來西亞、新加坡、美國及台灣等地，共56家機構法人與會。

本次活動計有上櫃公司上詮（3363）、力旺（3529）、新應材（4749）、環宇-KY（4991）、聖暉*（5536）、振曜（6143）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、台燿（6274）及神盾（6462）等10家上櫃公司及8家上市公司出席，逾百位機構法人投資人代表，經由面對面會談的方式，說明近期公司財務業務情形及競爭優勢。

櫃買中心表示，近年來AI浪潮席捲全球，成為驅動全球產業變革的重要力量。臺灣具備軟硬體領域發展優勢，在供應鏈中扮演了關鍵的角色。為延續這波優勢，櫃買中心與麥格理證券合作，舉辦以半導體及電子相關產業為主題的法說會。本次法說會除面對面會談外，亦舉行產業分析講座及櫃買中心專題演講等活動，向國際機構投資人宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買中心並表示，截至114年10月底，半導體產業已成為櫃買市場市值最大的產業類股，另電子零組件及生技醫療等具技術含量與核心競爭力的企業也在櫃買產生群聚效應。這些企業在各自領域辛勤耕耘，累積強大動能，共同構築了臺灣堅實的產業基礎。今年在美國對等關稅政策與全球政經局勢動盪的多重壓力下，全球企業皆面臨嚴峻挑戰。然而，位居全球供應鏈關鍵角色的台灣科技產業依然展現強勁韌性，繳出亮眼的成績單。上櫃公司整體表現相當優異，依據今年上半年財務報告，仍有6成上櫃公司有獲利，近1成上櫃公司每股盈餘（EPS）在新台幣5元以上。