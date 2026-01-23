櫃買新增每日與即時電子報

【記者柯安聰台北報導】為落實數位轉型並提升市場資訊傳遞的即時性，櫃買中心(Taipei Exchange)自1月23日起全面升級電子報服務，除持續提供既有的每月電子報外，並新增「每日電子報」及「即時電子報」兩種訂閱服務，為國內外投資人打造更迅速、更完整的市場資訊平台。



本次升級重點如下：

一、每日電子報：每日定時彙整當日交易行情，內容涵蓋大盤走勢、三大法人買賣超、成交量值排行榜及融資融券情形，並整合官網最新發布之注意及處置股票資訊與最新消息，掌握全日市場精華。



二、即時電子報：針對當次有提供直播服務之宣導說明會、業績發表會、投資人講座及掛牌典禮等重大活動即時寄送提醒通知，聚焦「線上直播資訊」並強化資訊互動與數位參與。



櫃買中心強調，資訊透明與即時傳遞是健全資本市場的基礎。未來將持續透過技術創新，優化各項投資人服務，打造更友善、更高效的資訊環境。（自立電子報2026/1/23）